i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 17. October Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 17.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Impulse treiben heute an, doch Ungeduld könnte zu voreiligen Entscheidungen führen. Es lohnt sich, kurz innezuhalten und Situationen sorgfältig zu betrachten, bevor Sie handeln. Im Beruf könnten neue Aufgaben warten, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Lassen Sie sich nicht von kleinen Rückschlägen entmutigen – manchmal entstehen gerade aus Herausforderungen neue Möglichkeiten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen Beständigkeit und Sicherheit im Mittelpunkt. Sie haben das Bedürfnis, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Entscheidungen gut zu durchdenken. Im Job könnten Sie mit Routineaufgaben konfrontiert werden, die Geduld verlangen. Unterschätzen Sie nicht die Wirkung kleiner Schritte – Kontinuität zahlt sich langfristig aus.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Stimmung ist heute wechselhaft. Es fällt Ihnen leichter, mit anderen ins Gespräch zu kommen, doch nicht jeder Dialog verläuft wie gewünscht. Im Beruf bringen kreative Ideen frischen Wind, aber seien Sie vorsichtig, sich nicht zu verzetteln. Eine klare Priorisierung hilft, den Überblick zu behalten.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen spielen heute eine große Rolle. Sie spüren die Bedürfnisse anderer besonders intensiv und möchten helfen. Achten Sie jedoch darauf, Ihre eigenen Grenzen zu wahren. Im Arbeitsumfeld könnten Sie sich zwischen verschiedenen Ansprüchen aufgerieben fühlen. Klare Absprachen schaffen hier Erleichterung.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst gehen Sie an diesen Tag heran, doch kleine Stolpersteine können den Elan bremsen. Lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn nicht alles nach Plan läuft. Beruflich lohnt es sich, an laufenden Projekten dranzubleiben, auch wenn schnelle Erfolge auf sich warten lassen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung stehen heute hoch im Kurs. Sie schaffen es, Aufgaben effizient zu erledigen, solange Sie sich nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen lassen. Im Job ist Ihr Organisationstalent gefragt – nutzen Sie es, um Prioritäten zu setzen und Stress zu vermeiden.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Gleichgewicht ist heute ein wichtiges Thema. Sie sehnen sich nach Harmonie, doch äußere Umstände könnten Unruhe bringen. Im Beruf ist Fingerspitzengefühl gefragt, um Konflikte diplomatisch zu lösen. Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Meinung anderer beeinflussen – Ihre Intuition weist den Weg.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Sie spüren, was unter der Oberfläche brodelt, und gehen Dingen gerne auf den Grund. Im Job können Sie mit Leidenschaft überzeugen, sollten aber darauf achten, nicht zu dominant aufzutreten. Nicht jeder teilt Ihre Sichtweise, Kompromisse sind gefragt.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neue Horizonte locken, doch die Realität fordert heute Aufmerksamkeit. Pläne könnten kurzfristig geändert werden müssen. Flexibilität ist Ihr Trumpf, auch wenn es anfangs schwerfällt. Im Berufsleben gilt es, auf Details zu achten und nicht alles dem Zufall zu überlassen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Vordergrund. Sie fühlen sich verpflichtet, Ihren Aufgaben nachzukommen, auch wenn manches anstrengend erscheint. Beruflich ist Ausdauer gefragt – setzen Sie auf Ihr Durchhaltevermögen, aber vergessen Sie dabei nicht, rechtzeitig Pausen einzulegen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen sprudeln heute, doch nicht alle stoßen auf Verständnis. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – manchmal braucht es Zeit, bis Neues akzeptiert wird. Im Beruf sind kreative Lösungsansätze gefragt, aber achten Sie darauf, andere mitzunehmen und nicht zu überrollen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität prägt Ihren Tag. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr, was bereichernd, aber auch belastend sein kann. Im Berufsleben neigen Sie dazu, sich zurückzuziehen, wenn Ihnen alles zu viel wird – achten Sie darauf, sich nicht zu isolieren.



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