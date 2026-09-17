i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 17. September Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 17.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Optimismus und Tatendrang prägen diesen Tag, doch nicht alles läuft nach Plan. Es könnten Verzögerungen auftreten, die Ihre Geduld fordern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Entscheidungen treffen – manchmal ist es klüger, noch einmal nachzufragen, bevor Sie losstürmen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute steht das Bedürfnis nach Stabilität im Vordergrund. Sie sehnen sich nach Sicherheit, doch das Leben bietet Ihnen kleine Herausforderungen, die Flexibilität verlangen. Versuchen Sie, Veränderungen nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Viel Abwechslung und neue Impulse prägen diesen Tag. Sie sind offen für Gespräche, doch nicht jedes Gegenüber ist ehrlich zu Ihnen. Hören Sie zwischen den Zeilen und lassen Sie sich nicht zu schnellen Versprechen hinreißen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute im Mittelpunkt und könnten für Unruhe sorgen. Sie reagieren sensibler als sonst auf die Stimmungen Ihrer Mitmenschen. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von der Außenwelt beeinflussen zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie heute auf und können andere mit Ihrer Energie mitreißen. Doch nicht jeder ist bereit, Ihrem Enthusiasmus zu folgen. Seien Sie aufmerksam, wenn jemand sich zurückzieht, und zeigen Sie Verständnis.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Analytisches Denken ist heute Ihre Stärke, doch die Details könnten Sie zu sehr vereinnahmen. Versuchen Sie, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Es sind nicht immer die perfekten Lösungen gefragt, sondern manchmal auch ein pragmatischer Zugang.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Das Bedürfnis nach Ausgleich und Harmonie ist groß, doch die Realität hält kleine Stolpersteine bereit. Sie könnten zwischen zwei Meinungen stehen und fühlen sich hin- und hergerissen. Vertrauen Sie auf Ihr Gespür für Gerechtigkeit.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität und Leidenschaft bestimmen diesen Tag. Sie spüren, dass Veränderungen anstehen, doch die Kontrolle aus der Hand zu geben, fällt Ihnen schwer. Versuchen Sie, auch andere Sichtweisen zuzulassen, um Konflikte zu vermeiden.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Die Lust auf Abenteuer und neue Eindrücke ist groß, doch der Alltag setzt Ihnen heute Grenzen. Sie könnten sich eingeengt fühlen und nach mehr Freiraum streben. Überlegen Sie gut, welche Verpflichtungen Sie eingehen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Zielstrebigkeit prägen Ihren Tag, doch nicht alles lässt sich nach Plan abwickeln. Unerwartete Ereignisse fordern Ihre Flexibilität. Versuchen Sie, gelassen zu bleiben und improvisieren Sie, wenn nötig.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen kennzeichnen diesen Tag. Sie möchten aus gewohnten Mustern ausbrechen, doch nicht jeder ist für Experimente zu haben. Achten Sie darauf, andere nicht zu überfordern.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt, was Sie empfänglich für die Sorgen anderer macht. Achten Sie darauf, sich nicht zu viel aufzuladen. Es ist wichtig, auch an die eigenen Bedürfnisse zu denken.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.