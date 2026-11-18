i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 18. November Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 18.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang begleiten Sie heute, doch Vorsicht vor Übermut. Nicht jede Gelegenheit ist so vielversprechend, wie sie auf den ersten Blick erscheint.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität und Sicherheit stehen heute besonders im Vordergrund. Sie sehnen sich nach Beständigkeit, doch Veränderungen lassen sich nicht immer vermeiden.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation ist Ihre Stärke, doch heute könnten Worte auch Missverständnisse hervorrufen. Überdenken Sie, was Sie sagen, bevor Sie es aussprechen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine größere Rolle als sonst. Das kann bereichern, aber auch zu Unsicherheiten führen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, aber lassen Sie sich nicht von Ängsten leiten.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst gehen Sie durch den Tag, doch Stolz könnte Ihnen im Weg stehen. Geben Sie auch anderen Raum, sich zu entfalten, und hören Sie auf deren Bedürfnisse.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ihr Sinn für Ordnung ist heute besonders ausgeprägt. Nutzen Sie diesen Elan, um liegengebliebene Aufgaben anzugehen, aber verlieren Sie sich nicht in Details.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Gleichgewicht und Harmonie sind Ihnen heute besonders wichtig. Doch nicht immer lässt sich alles ausbalancieren – lernen Sie, kleine Unstimmigkeiten zu akzeptieren.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität durchzieht Ihren Tag – Sie spüren vieles stärker als sonst. Nutzen Sie diese Kraft, um wichtige Themen anzupacken, aber vermeiden Sie es, sich in Kleinigkeiten zu verbeißen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Optimismus prägt Ihren Tag, doch verlieren Sie dabei nicht den Realitätsbezug. Versprechen Sie nicht mehr, als Sie halten können.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein und Disziplin begleiten Sie durch den Tag. Doch achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von Ihren eigenen Ansprüchen unter Druck setzen zu lassen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neue Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, doch nicht jede ist sofort umsetzbar. Geduld ist gefragt, auch wenn Ihnen das schwerfällt.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Empathie ist heute besonders ausgeprägt. Das kann bereichern, aber auch belasten, wenn Sie sich zu sehr von Stimmungen anderer beeinflussen lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.