i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 18. October Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 18.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute fällt es Ihnen leichter, klare Entscheidungen zu treffen, auch wenn nicht alles auf Anhieb gelingt. Besonders im beruflichen Alltag können kleine Stolpersteine für Verunsicherung sorgen, bleiben Sie dennoch beharrlich. Ihr Durchsetzungsvermögen wird von Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt.



Alle Details zum Sternzeichen Widder entdecken





Stier (21. April - 20. Mai)

Es fällt Ihnen heute schwer, sich auf Veränderungen einzulassen. Sie schätzen Routine, doch das Leben fordert Flexibilität. Beruflich kann ein unerwartetes Gespräch neue Perspektiven eröffnen – bleiben Sie offen für Vorschläge, auch wenn diese zunächst ungewohnt erscheinen.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Stier





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute geweckt, doch nicht jede Information bringt Sie weiter. Überlegen Sie, welche Kontakte wirklich bereichernd sind, und nehmen Sie sich Zeit für tiefere Gespräche. Im Arbeitsumfeld zeigt sich, dass Teamwork zu besseren Ergebnissen führt als Einzelgänge.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Themen stehen heute im Vordergrund und können für innere Unruhe sorgen. Sie spüren verstärkt, was Ihnen fehlt, und sollten diese Gefühle nicht ignorieren. Ein vertrautes Gespräch mit einer nahestehenden Person kann Entlastung bringen.



Zum kompletten Krebs-Horoskop





Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie fühlen sich heute selbstbewusst und möchten im Mittelpunkt stehen, was Ihnen durchaus gelingt. Achten Sie jedoch darauf, andere nicht zu übergehen – Empathie ist heute besonders wichtig. Im Job kann Ihr Engagement viel bewegen, aber es ist ratsam, nicht alle Aufgaben allein zu schultern.



Lies hier das ganze Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Kritisches Denken prägt Ihren Tag, doch Sie neigen dazu, sich zu sehr auf Details zu konzentrieren. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie auch mal Fünfe gerade sein. Im Arbeitsumfeld kann eine gelassene Haltung heute größere Fortschritte ermöglichen.



Mehr zu Jungfrau in der vollständigen Prognose





Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute suchen Sie verstärkt nach Ausgleich und Harmonie, doch nicht alles lässt sich sofort in Einklang bringen. In Diskussionen kann es zu Missverständnissen kommen, wenn Sie sich zu sehr nach den Wünschen anderer richten. Bleiben Sie sich selbst treu.



Das komplette Waage-Horoskop im Detail





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Sie spüren heute eine starke innere Kraft, die Sie zu Veränderungen motiviert. Doch nicht jede Tür sollte sofort aufgestoßen werden – Geduld ist gefragt. Im Berufsalltag könnten Konflikte auftreten, wenn Sie Ihre Meinung zu vehement vertreten.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus begleiten Sie durch den Tag, doch unterschätzen Sie nicht die Details. Gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es klug, noch einmal innezuhalten. Im Job bringt eine neue Aufgabe Abwechslung, fordert aber auch Ihre volle Aufmerksamkeit.



Zum vollständigen Schütze-Tageshoroskop





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Planung geben Ihnen heute Halt. Allerdings könnte ein unerwartetes Ereignis Ihre Routine durcheinanderbringen. Zeigen Sie Flexibilität, auch wenn es Überwindung kostet. Im Arbeitsleben zahlt sich Ihr Engagement aus, doch vergessen Sie nicht, auch auf Ihre Bedürfnisse zu achten.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen begleiten Sie durch den Tag, doch nicht jede wird sofort auf Begeisterung stoßen. Bleiben Sie trotzdem dran, Ihre Kreativität zahlt sich aus. Im Team ist heute etwas mehr Diplomatie gefragt, um Missverständnisse zu vermeiden.



Hier geht’s zum Wassermann-Horoskop!





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt und lässt Sie Stimmungen intensiv wahrnehmen. Das kann bereichernd sein, aber auch erschöpfen. Ziehen Sie sich bei Bedarf zurück, um neue Kraft zu schöpfen. Im Beruf sollten Sie Grenzen setzen, um sich nicht zu überfordern.



Alle Details im vollständigen Fische-Horoskop lesen





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.