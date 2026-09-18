i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 18. September Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 18.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Sie stehen heute vor der Wahl, ob Sie Ihren Impulsen folgen oder sich zurücknehmen. Spontane Entscheidungen bringen frischen Wind, bergen aber auch Risiken. Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl, doch wägen Sie ab, bevor Sie handeln.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr wichtigster Begleiter. Manche Dinge laufen nicht so reibungslos wie erhofft, und das kann frustrieren. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr auf Details zu versteifen, sondern das große Ganze im Auge zu behalten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Lebendige Gespräche und neue Kontakte prägen Ihren Tag. Sie überzeugen mit Witz und Charme, doch sollten Sie darauf achten, nicht zu oberflächlich zu bleiben. Tiefergehende Gespräche bringen überraschende Erkenntnisse.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Wellen bestimmen Ihren Tag. Sie spüren die Bedürfnisse anderer besonders stark, vergessen dabei aber leicht auf sich selbst. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr für andere aufzuopfern.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie strahlen Selbstbewusstsein aus und werden von Ihrem Umfeld bewundert. Doch heute ist es ratsam, auch kritische Stimmen ernst zu nehmen. Nicht jede Ihrer Ideen wird sofort auf Begeisterung stoßen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Sie meistern Aufgaben mit Präzision, stoßen dabei aber schnell an Ihre Grenzen, wenn Sie zu perfektionistisch sind. Erlauben Sie sich auch kleine Fehler – sie sind menschlich.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Die Suche nach Harmonie prägt Ihren Tag. Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden, doch nicht alles lässt sich überspielen. Ehrliche Worte sind manchmal notwendig, auch wenn sie unbequem sind.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und intensive Begegnungen begleiten Sie. Ihre Intuition ist heute besonders stark, nutzen Sie sie, um verborgene Zusammenhänge zu erkennen. Lassen Sie sich aber nicht von negativen Gedanken leiten.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus treiben Sie an, doch überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht. Der Drang, Neues zu erleben, kann heute mit Verantwortung kollidieren. Priorisieren Sie wichtige Aufgaben, bevor Sie sich ins nächste Projekt stürzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Ausdauer zahlen sich heute aus. Sie stoßen bei der Umsetzung Ihrer Ziele auf kleinere Hindernisse, lassen sich davon aber nicht entmutigen. Flexibilität ist gefragt, wenn Pläne umgeworfen werden müssen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen und kreative Lösungen zeichnen Ihren Tag aus. Sie stoßen im Alltag jedoch schnell auf Widerstand, wenn Sie zu sehr aus der Reihe tanzen. Versuchen Sie, Kompromisse zu finden, ohne sich selbst zu verleugnen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empfindsamkeit und Fantasie bestimmen Ihren Tag. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr und laufen Gefahr, sich von der Stimmung anderer beeinflussen zu lassen. Schützen Sie sich bewusst vor negativer Energie.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.