i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 19. November Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 19.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Manche Pläne könnten heute ins Stocken geraten, was zunächst frustrierend wirken mag. Geduld ist gefragt – nicht alles lässt sich erzwingen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um innezuhalten und Ihre Ziele zu überprüfen. Vielleicht zeigt sich eine neue Richtung, die langfristig mehr Erfüllung verspricht.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen materielle Fragen und Sicherheit im Mittelpunkt. Sie könnten sich Sorgen über Finanzen oder den Arbeitsplatz machen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern überlegen Sie, welche praktischen Schritte Sie setzen können. Ihre Ausdauer zahlt sich aus, auch wenn die Resultate auf sich warten lassen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute besonders ausgeprägt, doch nicht alle Informationen, die Sie erreichen, sind vertrauenswürdig. Prüfen Sie kritisch, bevor Sie Entscheidungen treffen oder Gerüchte weitertragen. Im Kollegenkreis kann dies Missverständnisse verhindern.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle bestimmen heute Ihr Handeln, was zu sensiblen Momenten führen kann. Besonders im Familien- oder Freundeskreis könnten alte Themen wieder aufbrechen. Versuchen Sie, nicht alles persönlich zu nehmen und setzen Sie Grenzen, wo es nötig ist.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Im Mittelpunkt zu stehen fällt Ihnen heute nicht schwer, doch achten Sie darauf, andere nicht zu übergehen. Ihr Enthusiasmus steckt an, kann aber auch als Dominanz wahrgenommen werden. Versuchen Sie, Ihr Umfeld einzubeziehen und gemeinsam Lösungen zu finden.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Wunsch nach Ordnung und Klarheit ist heute besonders stark. Allerdings könnten Sie sich dabei selbst zu sehr unter Druck setzen. Akzeptieren Sie, dass nicht alles planbar ist – kleine Unwägbarkeiten bieten oft die Chance auf neue Lösungen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Zwischen Harmoniebedürfnis und Eigenständigkeit schwanken Sie heute hin und her. In Beziehungen könnten unausgesprochene Wünsche für Unruhe sorgen. Bringen Sie diese offen zur Sprache, aber bleiben Sie diplomatisch – so lassen sich Konflikte vermeiden.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefgründige Gespräche und intensive Begegnungen prägen Ihren Tag. Sie neigen dazu, alles zu hinterfragen, was für andere manchmal irritierend wirken kann. Achten Sie darauf, nicht zu sehr zu kontrollieren oder zu fordern – lassen Sie auch andere zu Wort kommen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und der Drang nach Veränderung machen sich bemerkbar. Im Alltag fehlt Ihnen heute die nötige Geduld, Routinetätigkeiten erscheinen besonders mühsam. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr zu verzetteln und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Durchhaltevermögen sind heute gefragt, doch könnte sich eine gewisse Erschöpfung bemerkbar machen. Überfordern Sie sich nicht und setzen Sie Prioritäten. Es ist in Ordnung, Aufgaben auch einmal abzugeben oder zu delegieren.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bereichern Ihren Tag, doch Ihr Umfeld zeigt sich skeptisch. Bleiben Sie offen, auch wenn nicht alle Ihre Vorschläge sofort Anklang finden. Es lohnt sich, andere Perspektiven einzubeziehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt, was Sie empfänglich für Stimmungen im Umfeld macht. Es besteht die Gefahr, sich von der Energie anderer vereinnahmen zu lassen. Setzen Sie klare Grenzen, um Ihre eigene Stabilität zu bewahren.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.