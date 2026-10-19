i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 19. October Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 19.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Tatendrang und eine gewisse Rastlosigkeit prägen diesen Tag. Es fällt heute schwer, sich auf Routinen einzulassen, denn neue Ideen ziehen Ihre Aufmerksamkeit an. Lassen Sie sich nicht zu vorschnellen Entscheidungen verführen – gerade in finanziellen Angelegenheiten empfiehlt sich Vorsicht.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Beständigkeit ist heute Ihr größtes Gut. Sie erleben einen ruhigen, aber produktiven Tag, an dem Sie vieles erledigen können, was liegen geblieben ist. Doch unterschätzen Sie nicht die kleinen Störungen, die Ihren Rhythmus unterbrechen könnten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier wird heute besonders angeregt, wodurch Sie geistig voll auf der Höhe sind. Trotzdem könnten zu viele Eindrücke leicht überfordern. Strukturieren Sie Ihren Tag, um den Überblick zu bewahren.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle und Intuition spielen heute eine große Rolle. Sie spüren Veränderungen im Umfeld besonders deutlich und reagieren sensibel auf Zwischentöne. Lassen Sie sich davon jedoch nicht verunsichern, sondern vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Lebensfreude prägen Ihren Tag. Sie stehen im Mittelpunkt und können andere mitreißen, doch Achtung: Übermut oder Ungeduld könnten zu Konflikten führen. Bemühen Sie sich, auch die Bedürfnisse Ihres Gegenübers wahrzunehmen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Genauigkeit und Analyse bestimmen Ihr Handeln. Sie finden heute Lösungen für lange offene Fragen, doch Vorsicht vor dem Hang zur Selbstkritik. Perfektion ist nicht immer erforderlich – gönnen Sie sich kleine Fehler.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie und Ausgleich sind heute wichtige Themen. Sie neigen dazu, sich zu sehr nach den Vorstellungen anderer zu richten. Vergessen Sie dabei nicht Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität und Tiefgang zeichnen Ihren Tag aus. Sie gehen Dingen gerne auf den Grund, doch nicht jeder teilt Ihre Leidenschaft für Ehrlichkeit. Achten Sie darauf, sensibel zu bleiben, wenn es um heikle Themen geht.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Abenteuergeist bestimmen Ihre Stimmung. Sie sehnen sich nach Abwechslung, doch der Alltag verlangt heute etwas mehr Disziplin. Planen Sie kleine Fluchten, aber erledigen Sie zuerst Ihre Pflichten.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Pflichtbewusstsein stehen im Vordergrund. Sie meistern Herausforderungen mit Ausdauer, doch achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern. Delegieren Sie Aufgaben, wenn es zu viel wird.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Originelle Ideen und ein offener Geist prägen den heutigen Tag. Sie bringen frischen Wind in festgefahrene Situationen, stoßen aber mit Ihrer Unkonventionalität nicht immer auf Verständnis.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie und Mitgefühl begleiten Sie durch den Tag. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und möchten helfen, wo Sie können. Achten Sie darauf, sich nicht selbst zu verlieren und klare Grenzen zu setzen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.