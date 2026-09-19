i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 19. September Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 19.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ihre Energie ist heute spürbar, doch nicht jeder wird Ihr Tempo mitgehen wollen. Es ist ratsam, nicht alles auf einmal zu wollen und auch auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Widder





Stier (21. April - 20. Mai)

Der Tag verlangt nach Durchhaltevermögen. Kleine Stolpersteine im Alltag könnten Ihre Geduld auf die Probe stellen, doch mit Ihrer Hartnäckigkeit überwinden Sie diese Hürden. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr in Details zu verlieren.



Das komplette Stier-Horoskop im Detail





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier bringt heute neue Impulse. Sie knüpfen interessante Kontakte und können kreative Ideen einbringen. Allerdings droht Ablenkung durch zu viele Aufgaben – Prioritäten zu setzen fällt Ihnen schwer.



Zum kompletten Zwillinge-Horoskop





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle sind heute besonders präsent. Sie spüren, was andere bewegt, und können Trost schenken. Allerdings besteht die Gefahr, sich selbst zu sehr zurückzunehmen. Eigene Bedürfnisse dürfen nicht vergessen werden.



Hier geht’s zum Krebs-Horoskop!





Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt und genießen die Aufmerksamkeit, doch nicht jeder teilt Ihre Begeisterung. Achten Sie darauf, andere nicht zu übergehen und auch deren Meinungen zu respektieren.



Lies hier das ganze Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung sind heute Ihr Motto. Sie schaffen es, Liegengebliebenes abzuarbeiten und behalten den Überblick. Allerdings könnten Sie sich dabei selbst unter Druck setzen – Perfektion ist nicht immer das Ziel.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Ihr Sinn für Harmonie ist heute gefordert. Es könnten Spannungen in Ihrem Umfeld auftreten, die Ihr diplomatisches Geschick verlangen. Zeigen Sie Verständnis, aber vergessen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht.



Alle Details im vollständigen Waage-Horoskop lesen





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle bestimmen den Tag. Sie nehmen vieles intensiver wahr und sind bereit, alten Ballast loszulassen. Das kann herausfordernd sein, öffnet aber auch neue Türen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus begleiten Sie, doch heute fordert das Leben Geduld. Nicht alles läuft nach Plan und so mancher Umweg bringt neue Erkenntnisse. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Schütze





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Vordergrund. Sie übernehmen Aufgaben, die viel Disziplin verlangen. Das kann anstrengend sein, aber Ihre Zielstrebigkeit zahlt sich aus. Seien Sie achtsam, sich nicht zu viel aufzubürden.



Alle Details zum Sternzeichen Steinbock entdecken





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen könnten heute auf Widerstand stoßen. Bleiben Sie dennoch authentisch, auch wenn nicht jeder Ihren Weg versteht. Manchmal lohnt es sich, Kompromisse zu suchen.



Mehr zu Wassermann in der vollständigen Prognose





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute ausgeprägt. Sie spüren Stimmungen und helfen anderen, doch achten Sie darauf, nicht zu viel von sich zu geben. Eigene Grenzen zu wahren, schützt vor Überforderung.



Zum vollständigen Fische-Tageshoroskop





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.