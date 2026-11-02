i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 2. November Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 02.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Gefühl der Unruhe begleitet Sie heute, als ob etwas Neues in der Luft liegt. Mutige Entscheidungen könnten durchaus angebracht sein, dennoch sollten Sie nicht überstürzt handeln.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Eine ruhige und besonnene Grundstimmung durchzieht Ihren Tag. Sie erkennen die Schönheit in kleinen Dingen und schätzen vertraute Routinen. Dennoch mahnen die Sterne zur Vorsicht: Verharren Sie nicht zu sehr im Gewohnten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Lebendigkeit und Neugier bestimmen diesen Tag. Sie sind offen für neue Kontakte und Ideen, doch Vorsicht: Nicht jede Gelegenheit ist auch eine Chance.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein Bedürfnis nach Geborgenheit steht heute besonders im Vordergrund. Sie suchen Nähe zu vertrauten Menschen, doch sollten Sie sich nicht in alten Mustern verlieren.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein prägt Ihr Auftreten, doch sollten Sie darauf achten, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Ihr Ehrgeiz kann heute Türen öffnen, aber auch für Reibung sorgen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sorgfalt ist heute Ihr stärkster Verbündeter. Sie erkennen Details, die anderen entgehen, was Ihnen im Beruflichen Vorteile verschafft. Dennoch sollten Sie sich nicht in Kleinigkeiten verlieren.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgewogenheit ist heute das große Thema. Sie pendeln zwischen den Ansprüchen anderer und Ihren eigenen Bedürfnissen. Manchmal fühlt sich das wie ein Drahtseilakt an.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität und Leidenschaft bestimmen Ihren Tag. Sie gehen Dingen auf den Grund und stoßen dabei auf verborgene Themen. Das kann beflügeln, aber auch verunsichern.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Fernweh und der Wunsch nach Veränderung sind heute besonders ausgeprägt. Sie sehnen sich nach Abwechslung und neuen Impulsen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Weitblick sind heute gefragt. Sie stehen vor Aufgaben, die Konzentration und Ausdauer verlangen. Leicht könnten alte Zweifel an die Oberfläche dringen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ihr Blick für das Ungewöhnliche ist heute besonders geschärft. Sie entdecken neue Lösungswege, wo andere feststecken.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie ist heute Ihre größte Stärke. Sie spüren die Stimmungen anderer intensiv und können dadurch helfen, Spannungen zu lösen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.