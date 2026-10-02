i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 2. October Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 02.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute steht vieles auf Veränderung. Es könnte sein, dass Sie das Gefühl haben, gegen den Strom schwimmen zu müssen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern nutzen Sie die Gelegenheit, neue Wege zu beschreiten. Im Beruf könnte ein spontaner Einfall für frischen Wind sorgen, doch achten Sie darauf, nicht zu überstürzt zu handeln.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Die Dinge laufen heute nicht ganz nach Plan, was Sie zunächst irritieren könnte. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben und sich nicht zu sehr auf starre Vorstellungen zu versteifen. Gerade in finanziellen Angelegenheiten ist Vorsicht geboten – prüfen Sie Angebote genau.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation spielt heute eine zentrale Rolle. Sie sind geistig besonders wach und haben viele Einfälle, doch nicht alle stoßen sofort auf Gegenliebe. Bleiben Sie geduldig und hören Sie auch auf die Meinungen anderer. Im Arbeitsumfeld lohnt es sich, Kompromissbereitschaft zu zeigen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihre Sensibilität ist heute ausgeprägt und Sie nehmen die Stimmungen Ihrer Mitmenschen besonders intensiv wahr. Das kann bereichern, aber auch belasten. Achten Sie darauf, sich nicht emotional zu übernehmen und ziehen Sie klare Grenzen, wenn nötig.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt, doch nicht jeder ist dafür empfänglich. Versuchen Sie, Ihr Bedürfnis nach Anerkennung mit etwas Zurückhaltung zu kombinieren. Im Job könnten sich Möglichkeiten bieten, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, allerdings sollten Sie auch Kritik annehmen können.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung sind heute besonders wichtig. Sie haben einen klaren Blick für Details und können Aufgaben effizient erledigen. Dennoch sollten Sie sich nicht in Kleinigkeiten verlieren und das große Ganze im Auge behalten.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ein ausgewogener Tag erwartet Sie, doch das Gleichgewicht muss aktiv gehalten werden. Kleine Unsicherheiten könnten Sie ins Grübeln bringen. Lassen Sie sich davon nicht aus der Bahn werfen, sondern vertrauen Sie auf Ihre innere Harmonie.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Ihre Intuition ist heute besonders stark. Sie spüren genau, was hinter den Kulissen abläuft, und können daraus wertvolle Schlüsse ziehen. Allerdings besteht die Gefahr, in Grübeleien zu verfallen oder sich in Details zu verlieren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ein gewisses Fernweh macht sich bemerkbar, doch heute müssen Sie sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Es fällt Ihnen nicht leicht, Routineaufgaben zu erledigen, aber Ausdauer zahlt sich aus. Vielleicht ergibt sich im Laufe des Tages eine interessante Gelegenheit zur Weiterentwicklung.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pragmatisches Handeln ist gefragt. Sie können heute einiges bewegen, wenn Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Allerdings kann sich eine gewisse Schwere bemerkbar machen – nehmen Sie sich Zeit, um auch auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu achten.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Gedanken bestimmen Ihren Tag. Sie haben originelle Ideen, doch nicht jeder kann Ihrem Tempo folgen. Geben Sie anderen Zeit, sich auf Ihre Sichtweisen einzulassen. Beruflich könnten Sie heute einen kreativen Durchbruch erleben, wenn Sie sich von Routine lösen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Empathie ist heute besonders gefragt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr, was schön, aber auch anstrengend sein kann. Grenzen Sie sich ab, wenn Sie merken, dass Sie sich zu sehr von den Problemen anderer vereinnahmen lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.