i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 20. November Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 20.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag voller Energie verlangt nach kluger Einteilung. Spontane Entscheidungen könnten heute zwar reizvoll erscheinen, bergen aber auch gewisse Risiken. Überlegen Sie sich gut, wem Sie Ihr Vertrauen schenken, besonders im beruflichen Umfeld.



Lies hier das ganze Horoskop für Widder





Stier (21. April - 20. Mai)

Die Suche nach Sicherheit steht heute im Mittelpunkt. Es fällt schwer, mit Veränderungen umzugehen, doch manchmal ist Loslassen der erste Schritt zu neuer Stabilität. Lassen Sie sich nicht von äußeren Erwartungen unter Druck setzen.



Alle Details zum Sternzeichen Stier entdecken





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation ist heute Ihr Schlüssel – aber Vorsicht, nicht jedes Gespräch verläuft harmonisch. Schnell haben Sie sich in hitzigen Diskussionen verstrickt, wenn Sie nicht aufpassen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle nehmen heute eine zentrale Rolle ein. Sie sind besonders empfänglich für die Stimmungen anderer und sollten darauf achten, sich nicht zu sehr von fremden Sorgen vereinnahmen zu lassen.



Hier geht’s zum Krebs-Horoskop!





Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein bringt Sie heute ein gutes Stück weiter, dennoch sollten Sie nicht über das Ziel hinausschießen. Ihr Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen, stößt nicht überall auf Gegenliebe.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Ordnung ist heute Ihr Leitmotiv, doch nicht alles lässt sich kontrollieren. Unerwartete Ereignisse könnten Ihre Pläne durchkreuzen und fordern Flexibilität.



Mehr zu Jungfrau in der vollständigen Prognose





Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance ist heute schwer zu finden. Alte Spannungen könnten wieder an die Oberfläche dringen und verlangen nach einer Lösung.



Das komplette Waage-Horoskop im Detail





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und intensive Gedanken prägen diesen Tag. Sie sind bereit, Dingen auf den Grund zu gehen, sollten dabei aber nicht in Grübeleien versinken.



Zum vollständigen Skorpion-Tageshoroskop





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Fernweh und der Wunsch nach Abwechslung sind heute groß. Dennoch sollten Sie Verpflichtungen nicht aus den Augen verlieren. Abenteuerlust ist schön, doch manchmal liegt das Glück im Gewohnten.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Schütze





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin ist heute Ihr Begleiter, doch zu viel davon nimmt die Freude. Gönnen Sie sich bewusst kleine Freiräume, um nicht in Routine zu erstarren.



Zum kompletten Steinbock-Horoskop





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen machen Sie heute aus, doch nicht jeder versteht Ihre Sichtweise. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, bleiben Sie sich selbst treu.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität ist heute Ihre Stärke und Schwäche zugleich. Sie nehmen vieles intensiver wahr und reagieren empfindlich auf Kritik.



Alle Details im vollständigen Fische-Horoskop lesen





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.