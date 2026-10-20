i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 20. October Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 20.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Mitten im Alltag könnte heute ein kleiner Stolperstein Ihren Tatendrang bremsen. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern vielmehr eine Einladung, kurz innezuhalten und nachzudenken, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind. Überstürzen Sie nichts, auch wenn Sie gern rasch Ergebnisse sehen möchten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute sind Ihre Geduld und Ihr Realitätssinn gefragt. Im Job stoßen Sie womöglich auf Widerstände, die sich nicht mit einem Handgriff lösen lassen. Bleiben Sie dran, auch wenn Sie sich zeitweise unterschätzt fühlen. Ihre Ausdauer wird sich langfristig bezahlt machen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Stier





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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Lust auf Abwechslung ist heute besonders groß. Neue Begegnungen und spontane Ideen sorgen für frischen Wind, doch achten Sie darauf, sich nicht zu verzetteln. Ein klarer Fokus hilft, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit begleitet Sie durch den Tag. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie sich innerlich zurückziehen, um eigene Gefühle zu ordnen. Lassen Sie sich diese Zeit – sie ist wichtig für Ihre innere Balance.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst gehen Sie Ihre Aufgaben an, doch heute fordert das Leben mehr Flexibilität als sonst. Nicht alles läuft nach Plan, manches verlangt Improvisationstalent. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – Ihr Charisma ist trotzdem spürbar.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sorgfältigkeit zahlt sich heute aus – achten Sie auf Details, auch wenn der Alltag hektisch erscheint. Eine unerwartete Herausforderung am Arbeitsplatz verlangt Präzision. Bleiben Sie ruhig, denn Ihr analytischer Blick hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen.



Lies hier das ganze Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance finden ist heute Ihr Motto. Einerseits möchten Sie Kompromisse eingehen, andererseits sollten Sie nicht zu sehr nachgeben. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn es um wichtige Entscheidungen geht.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Gefühle gehen heute tief, und Ihre Intuition ist besonders ausgeprägt. Allerdings besteht die Gefahr, sich in Grübeleien zu verlieren. Versuchen Sie, negative Gedanken bewusst zu stoppen und nach vorne zu blicken.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Entdeckergeist prägen den Tag. Sie sind offen für Neues, doch ein skeptischer Blick auf Details verhindert, dass Sie sich übernehmen. Nutzen Sie Gelegenheiten, um Ihren Horizont zu erweitern, aber bleiben Sie realistisch.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin ist heute gefragt, denn Sie stehen vor einer Aufgabe, die Ausdauer verlangt. Lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Rückschlägen entmutigen. Ihr Ehrgeiz ist groß, aber gönnen Sie sich auch Pausen, um nicht auszubrennen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen und spontane Einfälle begleiten Sie durch den Tag. Allerdings ist nicht jede Vision sofort umsetzbar. Bleiben Sie geduldig, auch wenn andere Ihr Tempo nicht mitgehen wollen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt, was Sie empfänglich für Stimmungen anderer macht. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von fremden Sorgen vereinnahmen zu lassen. Grenzen zu ziehen fällt schwer, ist aber notwendig.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.