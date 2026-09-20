i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 20. September Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 20.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Neue Impulse fordern heute Ihren Mut heraus. Die Energie des Tages verleitet dazu, spontan zu handeln, doch nicht jede Gelegenheit ist es wert, beim Schopf gepackt zu werden. Überlegen Sie gut, bevor Sie sich auf Neues einlassen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Widder





Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität steht heute im Vordergrund, doch nicht alles verläuft nach Plan. Kleine Überraschungen können Ihre Routine aufmischen. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben, auch wenn Verunsicherung aufkommt.



Zum vollständigen Stier-Tageshoroskop





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Gedanken kreisen heute besonders schnell, was Chancen, aber auch Ablenkung mit sich bringt. Es fällt Ihnen schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Prioritäten zu setzen, ist heute wichtiger denn je.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle sind heute stärker als sonst und Sie reagieren sensibler auf Ihr Umfeld. Es besteht die Gefahr, sich von Stimmungen anderer beeinflussen zu lassen. Achten Sie darauf, Ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren.



Alle Details zum Sternzeichen Krebs entdecken





Löwe (23. Juli - 23. August)

Der Tag beginnt kraftvoll, doch im Laufe der Stunden könnten Zweifel an Ihren Entscheidungen aufkommen. Nicht alles läuft nach Ihren Vorstellungen, was zu Frustration führen kann. Geben Sie sich Zeit, Unklarheiten zu klären.



Lies hier das ganze Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Kritische Gedanken begleiten Sie heute und lassen Sie vieles hinterfragen. Es ist ein guter Tag, um liegengebliebene Aufgaben abzuarbeiten, aber überfordern Sie sich nicht mit Perfektionismus.



Das komplette Jungfrau-Horoskop im Detail





Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance zu finden ist heute eine Herausforderung. Sie sehnen sich nach Harmonie, doch äußere Einflüsse bringen Unruhe. Versuchen Sie, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie konstruktiv zu lösen.



Hier geht’s zum Waage-Horoskop!





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Emotionen prägen Ihren Tag. Sie spüren ein Bedürfnis, Dingen auf den Grund zu gehen und verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen. Nicht jeder ist jedoch bereit, sich darauf einzulassen.



Zum kompletten Skorpion-Horoskop





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Abenteuergeist melden sich heute besonders laut, doch die Realität bremst Ihren Tatendrang. Wichtige Verpflichtungen fordern Ihre Aufmerksamkeit und lassen wenig Raum für Spontaneität.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Schütze





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichten stehen im Mittelpunkt, doch der Wunsch nach Veränderung wächst. Vielleicht fühlen Sie sich zwischen Verantwortung und eigenen Bedürfnissen hin- und hergerissen. Suchen Sie gezielt nach kleinen Freiräumen.



Alle Details im vollständigen Steinbock-Horoskop lesen





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Innovative Ideen beflügeln Sie, doch nicht jeder teilt Ihren Enthusiasmus. Es kommt zu Diskussionen, die Sie zum Nachdenken bringen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, aber hören Sie auch auf die Argumente anderer.



Mehr zu Wassermann in der vollständigen Prognose





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute Fluch und Segen zugleich. Einerseits nehmen Sie feine Stimmungen wahr, andererseits könnten Sie sich leicht missverstanden fühlen. Ziehen Sie klare Grenzen, um sich zu schützen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.