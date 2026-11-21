i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 21. November Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 21.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Unvorhergesehene Wendungen prägen Ihren Tag. Begegnen Sie Herausforderungen mit Offenheit, statt vorschnell zu reagieren – so können sich neue Chancen auftun. Im beruflichen Umfeld ist Diplomatie gefragt, impulsive Entscheidungen könnten zu Missverständnissen führen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Der Wunsch nach Stabilität steht heute im Vordergrund. Dennoch zeigt sich, dass nicht alles planbar ist. Lassen Sie sich darauf ein, wenn Dinge anders laufen als erwartet – ihre Flexibilität wird belohnt. Im Job könnten neue Aufgaben fordern, aber auch bereichern.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation bestimmt Ihren Tag. Gespräche verlaufen lebhaft, doch nicht jedes Detail sollte auf die Goldwaage gelegt werden. Missverständnisse sind möglich, wenn Sie sich zu sehr verzetteln. Fokussieren Sie sich auf das Wesentliche.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihr Bedürfnis nach Rückzug ist verständlich, doch das Leben verlangt heute nach ein wenig mehr Präsenz. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie gefordert werden – das stärkt Ihr Selbstvertrauen. Emotionen könnten intensiver sein als sonst.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt, doch nicht jeder teilt Ihre Begeisterung. Ein wenig Zurückhaltung kann helfen, Konflikte zu vermeiden. Ihre Kreativität sucht nach Ausdruck, nutzen Sie diese Energie für neue Projekte.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Details erfordern heute besondere Aufmerksamkeit. Ihre Genauigkeit wird geschätzt, doch übertreiben Sie es nicht mit Perfektionismus – das Leben ist nicht immer planbar. Im Arbeitsumfeld könnten unerwartete Aufgaben auf Sie zukommen, die Flexibilität verlangen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute steht das Gleichgewicht zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen anderer im Mittelpunkt. Sie neigen dazu, Kompromisse zu schließen – achten Sie aber darauf, sich dabei nicht selbst zu verlieren.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Spannungen machen sich bemerkbar, wenn Sie versuchen, alles unter Kontrolle zu halten. Lassen Sie los, wo es möglich ist, und vertrauen Sie auf Ihre Intuition. Im Beruf könnten geheime Motive ans Licht kommen, was zu Nachdenklichkeit anregt.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Optimismus verhilft Ihnen zu neuen Perspektiven. Dennoch sollten Sie heute aufpassen, nicht zu übermütig zu werden. Manches braucht mehr Zeit, als Ihnen lieb ist. Geduld ist gefragt, besonders bei langfristigen Vorhaben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein prägt Ihren Tag, doch zu viel Ehrgeiz kann heute kontraproduktiv sein. Legen Sie Pausen ein und erkennen Sie an, was Sie bereits erreicht haben. Im beruflichen Umfeld könnten kleinere Rückschläge auftreten, die aber zu neuen Lösungswegen anregen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, doch nicht alle werden sofort verstanden. Bleiben Sie gelassen, wenn andere skeptisch reagieren. Ihr Innovationsgeist bringt frischen Wind, sowohl im Job als auch privat.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt, was Ihnen ermöglicht, feine Zwischentöne wahrzunehmen. Dennoch sollten Sie Grenzen setzen, um sich nicht zu sehr von den Gefühlen anderer vereinnahmen zu lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.