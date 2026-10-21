i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 21. Oktober Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 21.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Es kündigen sich unerwartete Veränderungen an, die Sie zunächst aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Geduld ist heute gefragt, auch wenn Sie lieber sofort handeln würden.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sie sehnen sich heute nach Sicherheit und Stabilität, doch kleine Unsicherheiten fordern Ihr Vertrauen ins Leben. Lassen Sie sich nicht von äußeren Turbulenzen beirren – Ihre innere Stärke trägt Sie durch den Tag.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen kleine Details wahr, die anderen entgehen – das kann beruflich wie privat nützlich sein. Verzetteln Sie sich jedoch nicht in zu vielen Projekten gleichzeitig.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Schwankungen prägen diesen Tag stärker als sonst. Sie sind empfänglich für Stimmungen in Ihrem Umfeld und könnten sich dadurch schneller verunsichert fühlen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie heute auf, doch nicht jeder teilt Ihre Begeisterung. Achten Sie darauf, andere nicht zu überfahren, auch wenn Ihre Ideen noch so überzeugend erscheinen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Organisationstalent ist heute gefordert. Ihre To-Do-Liste scheint endlos, doch mit Struktur und Disziplin behalten Sie den Überblick. Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst, wenn nicht alles perfekt läuft.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie streben heute nach Harmonie, doch nicht jedes Problem lässt sich sofort lösen. Kleine Spannungen im sozialen Umfeld fordern Ihr diplomatisches Geschick. Suchen Sie das Gespräch, ohne zu beschönigen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensive Gefühle begleiten Sie durch den Tag. Das kann bereichern, aber auch für innere Unruhe sorgen. Lassen Sie sich nicht von impulsiven Stimmungen leiten – Reflexion hilft, klügere Entscheidungen zu treffen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Fernweh machen sich bemerkbar, doch Verpflichtungen lassen sich heute nicht so leicht abschütteln. Akzeptieren Sie, dass nicht jede Idee sofort umgesetzt werden kann.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pragmatische Lösungen sind heute gefragt. Sie spüren einen gewissen Druck, alles im Griff haben zu müssen. Akzeptieren Sie, dass nicht alles planbar ist, und erlauben Sie sich kleine Fehler.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ihre Gedanken schweifen heute besonders weit. Neue Ideen entstehen, doch nicht alle sind sofort umsetzbar. Lassen Sie sich inspirieren, aber verlieren Sie die Realität nicht aus den Augen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität ist heute Ihre Stärke, aber auch Ihre Schwäche. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr und könnten sich dadurch leichter verunsichern lassen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.