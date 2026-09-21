i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 21. September Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 21.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ungewohnte Herausforderungen könnten heute Ihren Tag prägen. Sie verspüren einen inneren Drang, Dinge voranzutreiben, doch nicht alles läuft nach Plan. Geduld ist gefragt, auch wenn Sie manchmal das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Ihre Bodenständigkeit hilft Ihnen, heute kluge Entscheidungen zu treffen. Allerdings könnten Zweifel aufkommen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen, sondern vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute könnten Sie mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert werden. Ihre Flexibilität ist gefragt, doch hüten Sie sich vor vorschnellen Schlüssen. Ein sachlicher Blick auf die Dinge verhindert Missverständnisse.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Schwankungen prägen diesen Tag. Sie sind besonders empfänglich für Stimmungen in Ihrem Umfeld und reagieren sensibel. Das kann bereichernd sein, aber auch anstrengend.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Bedürfnis nach Anerkennung ist heute stärker als sonst. Das motiviert Sie, Großes zu leisten, birgt aber auch die Gefahr von Enttäuschungen. Nicht jeder Applaus ist ehrlich gemeint.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Ordnung stehen heute im Vordergrund. Sie fühlen sich wohl, wenn alles nach Plan läuft, doch kleine Störungen könnten Sie aus dem Konzept bringen. Flexibilität ist daher Ihr Schlüssel zum Erfolg.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ihr Bedürfnis nach Harmonie wird heute auf die Probe gestellt. Unerwartete Konflikte fordern Sie heraus, diplomatisch zu bleiben. Versuchen Sie, beide Seiten einer Situation zu verstehen, bevor Sie urteilen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensive Gefühle begleiten Sie durch den Tag. Sie spüren, dass Veränderungen bevorstehen, doch noch fehlt der Mut, den ersten Schritt zu wagen. Innere Konflikte könnten an die Oberfläche kommen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihre Abenteuerlust ist geweckt, doch nicht alles läuft so reibungslos, wie Sie es sich wünschen. Unvorhergesehene Hürden erfordern Flexibilität und Geduld. Ein offener Geist hilft, neue Wege zu entdecken.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein und Disziplin prägen Ihren Alltag, aber heute könnten Zweifel an den gewohnten Strukturen aufkommen. Es lohnt sich, Routinen zu hinterfragen und neue Ansätze zuzulassen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen prägen Ihren Tag, doch nicht jeder teilt Ihren Enthusiasmus. Rechnen Sie mit Widerständen, bevor Sie Veränderungen anstoßen. Offene Kommunikation ist daher besonders wichtig.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intuitiv wahr, doch das kann auch zu Verwirrung führen. Wichtig ist, Grenzen zu setzen und sich nicht von den Emotionen anderer vereinnahmen zu lassen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Fische





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