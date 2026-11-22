i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 22. November Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 22.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, der Sie zu spontanen Entscheidungen verleiten könnte. Ihr Tatendrang ist groß, doch nicht jede Abkürzung führt schneller ans Ziel. Achten Sie heute besonders auf die Zwischentöne im Gespräch mit anderen – nicht alles lässt sich mit Kraft lösen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Manche Aufgaben wirken heute schwerer als sonst. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, auch wenn Geduld gefragt ist. Materielle Dinge rücken in den Vordergrund – überlegen Sie gut, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Nicht jede Versuchung ist es wert.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Gedanken rasen und Sie fühlen sich zu neuen Plänen inspiriert. Doch nicht alles, was Sie heute anstoßen, entwickelt sich so schnell, wie Sie es gerne hätten. Geduld mit sich selbst und anderen zahlt sich aus.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Empfindsamkeit prägt Ihren Tag. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr, was sowohl bereichernd als auch belastend sein kann. Versuchen Sie, sich nicht von der Gefühlswelt anderer vereinnahmen zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihre Ausstrahlung zieht heute Aufmerksamkeit auf sich. Sie genießen es, im Mittelpunkt zu stehen, doch achten Sie darauf, nicht zu dominant aufzutreten. Zuhören ist ebenso wichtig wie Reden.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ein kritischer Blick auf die eigenen Routinen schadet heute nicht. Vielleicht entdecken Sie kleine Gewohnheiten, die Sie verändern möchten. Perfektion ist verlockend, aber achten Sie darauf, sich nicht selbst zu viel Druck zu machen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ihr Harmoniestreben ist heute auf die Probe gestellt. Es kann zu Spannungen kommen, die ein klärendes Gespräch erfordern. Vermeiden Sie es, Konflikte unter den Teppich zu kehren – ehrliche Worte bringen langfristig mehr Frieden.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Tiefe und Nachdenklichkeit begleiten Sie durch den Tag. Sie spüren verborgene Zusammenhänge und erkennen, wo Veränderung nötig wäre. Lassen Sie sich nicht von alten Mustern festhalten – ein neuer Blickwinkel kann befreiend wirken.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Wissensdurst sind heute besonders ausgeprägt. Dennoch stoßen Sie bei manchen Vorhaben auf unerwartete Hindernisse. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – manchmal braucht es Umwege, um ans Ziel zu kommen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Zielstrebigkeit prägen Ihren Tagesablauf. Doch nicht alles lässt sich heute nach Plan umsetzen. Flexibilität hilft, mit kleinen Störungen gelassen umzugehen. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, wenn etwas nicht sofort klappt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute nur so aus Ihnen heraus. Doch nicht jede Eingebung findet sofort Anklang. Seien Sie geduldig mit Ihrem Umfeld und geben Sie anderen Zeit, sich auf Ihre Sichtweise einzulassen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders stark ausgeprägt. Sie nehmen vieles intensiver wahr und reagieren auf kleinste Veränderungen in Ihrer Umgebung. Das kann bereichern, aber auch erschöpfen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.