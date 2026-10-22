i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 22. Oktober Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 22.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, an dem innere Unruhe Ihr ständiger Begleiter sein könnte. Kleine Konflikte tauchen auf, vor allem in der Arbeit oder im Freundeskreis. Nicht alles läuft nach Plan – das fordert Ihre Flexibilität.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen Sie zwischen Pflichtbewusstsein und dem Wunsch nach Rückzug. Es fällt Ihnen schwer, die richtige Balance zu finden. Im Beruf könnten Sie von Kollegen mit neuen Aufgaben konfrontiert werden, was zusätzlichen Druck erzeugt.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Lust auf Abwechslung ist groß, doch nicht jede Gelegenheit entpuppt sich als Gewinn. Im Umgang mit anderen sollten Sie heute besonders aufmerksam sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Ihr Verstand arbeitet auf Hochtouren, aber Emotionen kommen zu kurz.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine große Rolle. Sie sind empfänglicher als sonst für Stimmungen im Umfeld, was Sie leicht verletzlich macht. Beruflich könnten Sie sich übergangen fühlen, reagieren Sie jedoch nicht impulsiv.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstbewusstsein ist zwar spürbar, aber nicht jeder teilt heute Ihre Sichtweise. Es fällt Ihnen schwer, Kritik anzunehmen, was zu Spannungen führen kann. Im Job sind kreative Ideen gefragt, doch manchmal fehlt die nötige Geduld.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur steht im Vordergrund. Sie möchten Dinge klären, stoßen dabei aber auf Widerstände. Im Arbeitsumfeld sollten Sie sich nicht entmutigen lassen, wenn nicht alles nach Ihren Vorstellungen läuft.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie stehen heute vor der Entscheidung, eigenen Bedürfnissen oder den Erwartungen anderer nachzugeben. Das Gleichgewicht zu finden, ist nicht leicht. Im Beruf wird Ihre diplomatische Ader gefordert, aber nicht jeder lässt sich überzeugen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag, sowohl in positiven als auch herausfordernden Momenten. Sie spüren genau, was Sie wollen, doch nicht alles lässt sich sofort umsetzen. Im Job kann es Spannungen geben, wenn Sie zu sehr auf Ihrem Standpunkt beharren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Fernweh ist heute besonders ausgeprägt, doch Verpflichtungen halten Sie zurück. Im Alltag könnten Sie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Das erzeugt Frust, gibt Ihnen aber auch die Chance, Prioritäten neu zu setzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung lastet auf Ihren Schultern, und nicht alles läuft heute nach Wunsch. Sie neigen dazu, sich zurückzuziehen und Probleme allein zu lösen. Doch gerade jetzt hilft ein offenes Ohr im Freundeskreis oder der Familie.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Gedanken und Ideen sprudeln, doch die Umsetzung bereitet Schwierigkeiten. Sie stoßen heute schneller an Grenzen als sonst. Im Teamwork gibt es Reibungen, weil jeder eine andere Richtung einschlagen will.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sie sind heute besonders sensibel und nehmen Stimmungen intensiv wahr. Das kann inspirieren, aber auch verunsichern. Beruflich sollten Sie vorsichtig sein, nicht zu sehr in Tagträume abzudriften.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.