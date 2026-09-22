i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 22. September Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 22.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute kann ein ungewohntes Gefühl der Unsicherheit aufkommen, das Sie sonst selten verspüren. Veränderungen in Ihrem Umfeld fordern Ihre Anpassungsfähigkeit heraus. Versuchen Sie, nicht alles kontrollieren zu wollen – manchmal entwickeln sich Dinge besser, wenn Sie loslassen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität ist heute ein zentrales Thema, doch nicht alles läuft so reibungslos, wie Sie es gerne hätten. Geduld ist gefragt, besonders wenn Sie das Gefühl haben, dass andere zu viel von Ihnen verlangen. Lassen Sie sich nicht zu sehr vereinnahmen und setzen Sie Grenzen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht im Vordergrund, doch nicht jedes Gespräch verläuft wie geplant. Achten Sie darauf, Missverständnisse frühzeitig zu klären und hören Sie genau zu. Vielleicht kommt jemand mit einer ungewöhnlichen Idee auf Sie zu – Offenheit zahlt sich aus.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle nehmen heute mehr Raum ein als sonst. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, doch nicht alle Wünsche werden erfüllt. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Es ist ein guter Tag, um über eigene Bedürfnisse nachzudenken und sich selbst etwas Gutes zu tun.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein prägt Ihren Tag, doch Vorsicht: Übermut könnte zu Missverständnissen führen. Nicht jeder teilt Ihre Begeisterung für neue Projekte. Hören Sie aufmerksam zu, bevor Sie sich in den Vordergrund drängen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Wunsch nach Ordnung begleitet Sie heute. Doch zu viel Perfektionismus kann Sie ausbremsen. Es ist nicht alles planbar, und kleine Fehler sind menschlich. Versuchen Sie, den Tag gelassener anzugehen und Prioritäten zu setzen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute fällt es Ihnen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Die Waage zwischen Herz und Verstand scheint besonders wackelig zu sein. Lassen Sie sich Zeit und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, auch wenn der Kopf lauter ist.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag, doch nicht alles läuft nach Plan. Es ist wichtig, nicht alles kontrollieren zu wollen – manches muss sich einfach entwickeln. Geben Sie anderen Raum und vermeiden Sie unnötige Konfrontationen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Abenteuergeist sind heute stärker als sonst, doch Pflichten holen Sie immer wieder ein. Versuchen Sie, einen Mittelweg zwischen Alltag und Fernweh zu finden. Kleine Auszeiten können schon viel bewirken.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein bestimmt Ihren Tag, doch manchmal ist es hilfreich, nicht alles zu ernst zu nehmen. Kleine Pannen oder Verzögerungen gehören dazu und sind kein Weltuntergang.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neugier und Offenheit begleiten Sie heute, doch nicht jeder in Ihrem Umfeld kann damit umgehen. Versuchen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht zu viele Projekte gleichzeitig zu starten.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie und Sensibilität stehen heute im Mittelpunkt. Sie spüren die Stimmung anderer besonders intensiv, was sowohl bereichernd als auch anstrengend sein kann. Schützen Sie Ihre eigenen Grenzen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.