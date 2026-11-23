i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 23. November Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 23.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang bestimmen Ihren Tag, doch nicht alles läuft wie am Schnürchen. Kleine Stolpersteine können Ihre Pläne kurzfristig durchkreuzen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen und setzen Sie auf Ihre Flexibilität.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Der heutige Tag verlangt nach Bodenständigkeit und Geduld. Sie werden mit Herausforderungen konfrontiert, die Ihre Ausdauer auf die Probe stellen. Bleiben Sie ruhig und vertrauen Sie auf Ihre bewährten Methoden.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikative Fähigkeiten stehen heute im Vordergrund. Sie haben viele Ideen und möchten sich mitteilen, stoßen dabei aber nicht überall auf offene Ohren. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Gedanken zu ordnen, bevor Sie wichtige Gespräche führen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine zentrale Rolle. Sie sind besonders empfänglich für die Stimmungen anderer und reagieren sensibel auf Ihr Umfeld. Das birgt Chancen, aber auch die Gefahr, sich zu sehr von Emotionen leiten zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstbewusstsein ist heute spürbar, dennoch sollten Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen. Nicht jeder teilt Ihren Enthusiasmus, was zu kleinen Konflikten führen kann. Mit Einfühlungsvermögen meistern Sie diese Situationen jedoch souverän.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Organisation sind gefragt, doch innere Unruhe macht es Ihnen heute nicht leicht, alles im Griff zu behalten. Versuchen Sie, Prioritäten zu setzen, und lassen Sie sich nicht von Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Wunsch nach Harmonie prägt Ihren Tag, doch nicht jede Situation lässt sich so einfach glätten. Kleine Spannungen in Beziehungen fordern Fingerspitzengefühl und Geduld. Bleiben Sie diplomatisch, auch wenn Sie innerlich anders empfinden.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Stärke und Entschlossenheit begleiten Sie durch den Tag. Dennoch sollten Sie aufpassen, dass Sie nicht zu stur auf Ihrer Meinung beharren. Offenheit für andere Sichtweisen bringt Sie weiter – besonders im beruflichen Kontext.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Neugier treiben Sie an, doch Alltagsaufgaben könnten Sie heute ausbremsen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen und suchen Sie nach kleinen Abenteuern im Alltag. Ihre optimistische Grundhaltung hilft Ihnen, auch schwierige Phasen zu meistern.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein ist heute Ihr Leitmotiv, doch zu viel Ehrgeiz kann schnell in Überforderung umschlagen. Setzen Sie sich erreichbare Ziele und gönnen Sie sich Pausen, um Kraft zu tanken.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bringen frischen Wind in Ihren Tag, stoßen aber nicht überall auf Zustimmung. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern, sondern bleiben Sie sich treu.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark, doch es fällt Ihnen schwer, zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu unterscheiden. Seien Sie achtsam, wenn Sie wichtige Entscheidungen treffen, und holen Sie gegebenenfalls Rat ein.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.