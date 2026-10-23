i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 23. Oktober Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 23.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Der heutige Tag verlangt nach Aufmerksamkeit und Feingefühl. Im zwischenmenschlichen Bereich könnten Missverständnisse entstehen, wenn Sie zu impulsiv reagieren. Ein Gespräch am Vormittag bringt Klarheit, sofern Sie ruhig bleiben.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Ein Tag zum Nachdenken: Sie spüren eine leichte Unruhe, die Sie dazu motiviert, Vertrautes zu hinterfragen. Im Job könnten Sie mit einer Entscheidung konfrontiert werden, die längerfristige Auswirkungen hat. Zögern Sie nicht, Rat einzuholen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute besonders ausgeprägt, doch Vorsicht vor Informationsüberflutung. Im Beruf könnten sich viele Kleinigkeiten summieren, was schnell zu innerer Unruhe führt. Strukturieren Sie Ihren Tag, um den Überblick zu behalten.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle und Stimmungen schwanken heute stärker als sonst. Im Familienkreis oder unter engen Freunden kann es zu Missverständnissen kommen. Geduld und Zuhören sind gefragt, auch wenn Ihnen manche Diskussionen zu nahe gehen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt, doch aufgepasst: Nicht jeder ist Ihrem Charme gewachsen. Es könnte Neid oder Missgunst auftreten, wenn Sie zu forsch auftreten. Im Beruf zahlt sich Teamgeist mehr aus als Einzelkämpfertum.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision ist heute Ihre Stärke, aber zu viel Perfektionismus könnte zu Frustration führen. Im Arbeitsalltag geraten Sie leicht in Versuchung, alles selbst machen zu wollen – delegieren Sie ruhig. Die Zusammenarbeit mit anderen bringt neue Perspektiven.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ein Tag voller Gegensätze: Einerseits lockt das Bedürfnis nach Harmonie, andererseits könnten kleine Konflikte die Stimmung trüben. Bleiben Sie gelassen und vermeiden Sie es, sich in Diskussionen zu verrennen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und eine gewisse Nachdenklichkeit prägen Ihren Tag. Sie spüren den Wunsch, hinter die Fassade zu blicken – bei sich selbst und bei anderen. Im Job können Sie mit Feingefühl überzeugen, aber Vorsicht vor Machtspielchen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Optimismus ist heute etwas getrübt – kleine Rückschläge im Alltag fordern Ihre Geduld. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Ziele zu überdenken.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Disziplin stehen heute im Vordergrund. Sie haben viel zu tun und geraten leicht in Versuchung, sich zu überfordern. Planen Sie Ihren Tag realistisch und gönnen Sie sich Pausen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unruhe und Tatendrang wechseln sich heute ab. Sie haben viele Ideen, doch deren Umsetzung klappt nicht immer sofort. Lassen Sie sich von kleinen Hindernissen nicht entmutigen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute Fluch und Segen zugleich. Sie nehmen Stimmungen genau wahr, was schnell zu Überforderung führen kann. Gönnen Sie sich bewusste Auszeiten, um zur Ruhe zu kommen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.