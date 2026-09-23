i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 23. September Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 23.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, an dem Sie mit einer gewissen Unruhe aufstehen – das Bedürfnis nach Veränderung ist spürbar. Achten Sie darauf, Impulse nicht vorschnell in Taten umzusetzen. Im Job könnten sich kleine Stolpersteine zeigen, die aber lösbar sind, wenn Sie Geduld bewahren.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute fühlen Sie sich stabil und bodenständig, was Ihnen im Alltag zugutekommt. Routinen geben Sicherheit, doch kann das Festhalten an Gewohntem auch Chancen verbauen. Überlegen Sie, wo Sie sich vielleicht zu sehr zurückhalten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt, doch nicht jedes Gespräch verläuft so leicht, wie Sie es sich wünschen. Legen Sie Wert auf Klarheit, und lassen Sie sich nicht zu Übertreibungen hinreißen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen gehen heute tiefer als gewohnt. Sie spüren Ihre eigene Verletzlichkeit, doch gerade daraus kann Stärke erwachsen. Ziehen Sie sich nicht komplett zurück, sondern suchen Sie das Gespräch mit Menschen, denen Sie vertrauen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstvertrauen ist heute spürbar, doch sollten Sie darauf achten, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Die Versuchung, im Mittelpunkt zu stehen, ist groß – achten Sie auf das Gleichgewicht in Beziehungen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung bestimmen Ihren Tag, was Ihnen Sicherheit gibt. Allerdings kann ein Zuviel an Kontrolle dazu führen, dass Sie Chancen übersehen. Versuchen Sie, eine Balance zwischen Planung und Spontaneität zu finden.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute ist Ihr Sinn für Harmonie besonders ausgeprägt. Sie sehnen sich nach Ausgleich, doch nicht alles lässt sich sofort ins Lot bringen. Akzeptieren Sie, dass manche Dinge Zeit brauchen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag – sowohl in Gefühlen als auch in Begegnungen. Sie möchten Dingen auf den Grund gehen, doch nicht jeder ist bereit, sich zu öffnen. Zeigen Sie Geduld und Taktgefühl.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus begleiten Sie heute, doch könnte ein unbedachter Schritt zu Komplikationen führen. Prüfen Sie Ihre Pläne genau, bevor Sie sich auf Neues einlassen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Zielstrebigkeit sind heute Ihre Stärke. Sie setzen Prioritäten und gehen Aufgaben diszipliniert an. Doch achten Sie darauf, nicht zu streng mit sich selbst zu sein.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ihr Drang nach Freiheit und Individualität ist heute besonders stark. Sie stoßen auf Widerstand, wenn Sie zu sehr auf Ihre Meinung beharren. Versuchen Sie, Kompromisse zu finden, ohne sich selbst zu verlieren.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute Fluch und Segen zugleich. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr, was zu Verunsicherung führen kann. Versuchen Sie, sich abzugrenzen, wenn es zu viel wird.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.