i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 24. November Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 24.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, an dem sich Ihre Energie in unterschiedliche Richtungen zu verteilen scheint. Sie sind motiviert, neue Projekte zu starten, doch sollten Sie darauf achten, nicht zu viel auf einmal zu wollen. Kleine Rückschläge könnten Sie kurzfristig ins Grübeln bringen, bieten aber die Chance, innezuhalten und Prioritäten neu zu ordnen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen Ihre praktischen Fähigkeiten im Vordergrund. Sie können vieles bewältigen, was liegen geblieben ist, und verschaffen sich dadurch ein gutes Gefühl der Kontrolle. Allerdings könnten unerwartete Nachrichten oder Unsicherheiten Sie zu Beginn des Tages verunsichern.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute besonders ausgeprägt. Sie suchen nach Abwechslung und neuen Impulsen, was zu spannenden Begegnungen führen kann. Im Job oder im Alltag könnten jedoch widersprüchliche Informationen Verwirrung stiften. Es empfiehlt sich, nicht alles sofort für bare Münze zu nehmen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine größere Rolle als sonst. Sie spüren die Bedürfnisse anderer intensiver und sind bereit, Unterstützung zu geben. Vergessen Sie jedoch nicht, auch Ihre eigenen Grenzen ernst zu nehmen, sonst droht Überforderung.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt und möchten Ihre Kreativität zeigen. Dies gelingt Ihnen meist auch, doch könnte ein kritischer Blick von außen Ihre Stimmung dämpfen. Nehmen Sie Rückmeldungen nicht zu persönlich, sondern sehen Sie sie als Chance zur Weiterentwicklung.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Drang nach Ordnung und Struktur steht heute im Vordergrund. Es fällt Ihnen leicht, Aufgaben gewissenhaft zu erledigen und den Überblick zu behalten. Dennoch könnten kleine Fehler oder Unklarheiten Ihre Geduld auf die Probe stellen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ihr Bedürfnis nach Harmonie ist heute besonders groß. Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden, doch nicht immer lässt sich alles glattbügeln. Akzeptieren Sie, dass Meinungsverschiedenheiten manchmal notwendig sind, um Klarheit zu schaffen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und intensive Gedanken begleiten Sie durch den Tag. Sie verspüren das Bedürfnis, Dingen auf den Grund zu gehen. Manches, das bisher im Verborgenen lag, könnte jetzt ans Licht kommen – seien Sie darauf vorbereitet, auch unbequeme Wahrheiten zu akzeptieren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Optimismus prägen Ihren Tag. Sie sind offen für neue Erfahrungen und möchten Ihren Horizont erweitern. Allerdings könnten sich Pläne kurzfristig ändern, was Flexibilität erfordert.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Pflichtbewusstsein stehen heute im Vordergrund. Sie fühlen sich gefordert, Ihre Aufgaben ordentlich zu erledigen, und das gelingt Ihnen meist auch. Dennoch könnten Zweifel aufkommen, ob sich der Einsatz lohnt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen und ein starker Freiheitsdrang bestimmen Ihren Tag. Sie wünschen sich Abwechslung und möchten Konventionen hinterfragen. Dabei könnten Sie auf Widerstand stoßen, doch lassen Sie sich nicht entmutigen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders stark ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen in Ihrem Umfeld sehr genau wahr, was bereichernd, aber auch anstrengend sein kann. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von fremden Problemen vereinnahmen zu lassen.



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