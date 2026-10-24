i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 24. Oktober Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 24.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Manches läuft heute anders als geplant. Unerwartete Wendungen könnten Ihren Tagesablauf durcheinanderbringen. Versuchen Sie flexibel zu bleiben und lassen Sie sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen. Im Job ist es ratsam, auf eine diplomatische Wortwahl zu achten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen Ihre Werte und Bedürfnisse im Vordergrund. Sie sehnen sich nach Sicherheit und Stabilität, doch nicht alles lässt sich kontrollieren. Im Umgang mit Geld gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation fällt Ihnen heute leicht, aber achten Sie darauf, nicht oberflächlich zu werden. Es besteht die Gefahr, dass Details übersehen werden oder wichtige Informationen verloren gehen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Der heutige Tag verlangt nach Feingefühl. Emotionen könnten hochkochen, besonders in der Familie oder im engen Freundeskreis. Hören Sie auf Ihre Intuition, aber lassen Sie sich nicht zu sehr von Gefühlen leiten.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt und bringen mit Ihrer Energie Schwung in den Alltag. Doch achten Sie darauf, andere nicht zu überrollen oder Ihre Ansichten zu sehr in den Vordergrund zu stellen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ein Tag, der viel Aufmerksamkeit für Details verlangt. Sie neigen heute dazu, sich in Kleinigkeiten zu verlieren – das kann produktiv sein, aber auch stressen. Versuchen Sie, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance ist heute Ihr Schlüsselwort. Es fällt Ihnen leichter als sonst, zwischen verschiedenen Interessen zu vermitteln. Allerdings sollten Sie darauf achten, sich nicht zu sehr anzupassen und die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie spüren Dinge tiefer als sonst und reagieren empfindlich auf unausgesprochene Spannungen. Lassen Sie sich nicht von negativen Gedanken vereinnahmen, sondern suchen Sie gezielt nach Lösungen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und Abenteuerlust bestimmen Ihren Tag. Sie haben Lust auf Neues und möchten am liebsten gleich mehrere Projekte anstoßen. Doch Vorsicht: Übermut kann heute zu unüberlegten Entscheidungen führen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein ist heute Ihr Leitmotiv. Sie übernehmen Verantwortung und wollen alles richtig machen. Dabei besteht die Gefahr, sich zu sehr unter Druck zu setzen. Geben Sie sich auch Pausen und akzeptieren Sie Grenzen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute nur so aus Ihnen heraus. Nicht alle werden sofort verstanden, aber das sollte Sie nicht entmutigen. Achten Sie darauf, andere nicht vor den Kopf zu stoßen, wenn Sie Ihre Visionen teilen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und lassen sich leicht von der Umgebung beeinflussen. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr in die Gefühle anderer hineinzuziehen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.