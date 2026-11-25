i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 25. November Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 25.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Neue Chancen klopfen heute an die Tür, doch nicht alles ist so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Impulsive Entscheidungen könnten zu kurzfristigen Erfolgen führen, langfristig jedoch Fragen aufwerfen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute das Zauberwort. Es kann sein, dass Ihnen manches zu langsam vorangeht und Sie sich nach mehr Bewegung sehnen. Drängen Sie jedoch nicht, sondern vertrauen Sie auf das richtige Timing.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute zeigt sich das Leben von seiner abwechslungsreichen Seite. Einerseits locken neue Kontakte und interessante Gespräche, andererseits könnten unerwartete Verzögerungen den Tagesablauf durcheinanderbringen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Themen stehen heute im Vordergrund. Sie könnten sich besonders verletzlich fühlen oder von Erinnerungen eingeholt werden. Statt sich zurückzuziehen, hilft ein klärendes Gespräch mit vertrauten Personen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein ist heute Ihre Stärke, doch achten Sie darauf, andere nicht zu übergehen. Manchmal wird Ihr Enthusiasmus missverstanden oder als Dominanz ausgelegt. Ein wenig Zurückhaltung bringt mehr, als Sie denken.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Halt. Allerdings kann der Wunsch nach Perfektion dazu führen, dass Sie sich selbst unter Druck setzen. Akzeptieren Sie, dass nicht alles planbar ist.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Tag bringt überraschende Wendungen, besonders in Partnerschaften oder Freundschaften. Die Balance zu halten fällt heute schwerer – Kompromisse sind gefragt. Achten Sie darauf, nicht zu viel Harmonie auf Ihre eigenen Kosten zu suchen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Gefühle werden stärker wahrgenommen, was zu leidenschaftlichen Momenten, aber auch zu Konflikten führen kann. Alte Themen könnten unerwartet wieder auftauchen und verlangen nach Klärung.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Abenteuerdrang machen sich bemerkbar, doch Verpflichtungen halten Sie heute stärker am Boden als Ihnen lieb ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Ideen zu sammeln und Pläne zu schmieden, statt alles sofort umzusetzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein steht heute im Vordergrund. Sie neigen dazu, sich mehr aufzubürden, als gut für Sie ist. Überlegen Sie, wo Sie Aufgaben abgeben können, um Überforderung zu vermeiden.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen und ein frischer Blick auf Altbekanntes begleiten Sie heute. Allerdings könnte Ihr Wunsch nach Unabhängigkeit zu Missverständnissen führen – besonders in engen Beziehungen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität ist heute Fluch und Segen zugleich. Einerseits nehmen Sie die Stimmungen anderer besonders intensiv wahr, andererseits kann das zu innerer Unruhe führen. Ziehen Sie klare Grenzen, wenn es Ihnen zu viel wird.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.