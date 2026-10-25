i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 25. Oktober Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 25.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Mit viel Energie startest du in diesen Tag, doch nicht alles läuft wie geplant. Kleine Hürden am Vormittag fordern deine Geduld – nimm sie als Gelegenheit, um innezuhalten und neue Lösungswege zu entdecken.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität ist dir heute besonders wichtig, doch gerade im Alltag könnten Dinge ins Wanken geraten. Unerwartete Veränderungen am Arbeitsplatz oder in der Familie verlangen Flexibilität, auch wenn du dich lieber an Routinen hältst.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Lebhafte Gespräche und neue Impulse bestimmen diesen Tag, doch nicht jede Information ist nützlich. Filtere sorgfältig, welche Nachrichten oder Ratschläge dich wirklich weiterbringen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Heute stehen die Zeichen auf Rückzug und Selbstreflexion. Du bist feinfühliger als sonst und spürst, was andere bewegt – das kann bereichern, aber auch belasten. Schütze deine Grenzen und übernimm dich nicht mit fremden Sorgen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstvertrauen und Tatendrang prägen deinen Tag. Dennoch besteht die Gefahr, zu forsch an Dinge heranzugehen und andere zu übergehen. Achte darauf, Mitmenschen einzubeziehen und ihre Sichtweisen ernst zu nehmen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Du startest mit klarem Kopf in den Tag und hast die Details fest im Blick. Allerdings kann übertriebener Perfektionismus dich ausbremsen. Lerne, auch mal fünfe gerade sein zu lassen – das nimmt Druck heraus und fördert die Kreativität.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Zwischen Harmoniebedürfnis und dem Drang, Klartext zu reden, schwankst du heute mehrfach. Es fällt dir schwer, alle Wünsche unter einen Hut zu bringen, und das sorgt für innere Unruhe.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Der Tag verlangt Tiefgang und Ehrlichkeit von dir. Oberflächliche Gespräche ermüden dich derzeit rasch, du suchst nach echten Verbindungen und klaren Worten. Nicht jede:r ist bereit für so viel Offenheit, was zu Spannungen führen kann.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Mit Optimismus gehst du an neue Aufgaben heran, aber heute könnten Zweifel aufkommen, ob alles so leicht gelingt, wie gedacht. Lass dich davon nicht entmutigen: Kleine Rückschläge sind kein Grund zum Aufgeben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Du setzt dir heute hohe Ziele und möchtest vieles erledigen. Dabei droht die Gefahr, dich zu übernehmen oder dich von der Arbeit vereinnahmen zu lassen. Plane bewusst Pausen ein, um nicht auszubrennen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen beflügeln dich heute, doch nicht jede:r im Umfeld kann damit umgehen. Es braucht Fingerspitzengefühl, um andere zu überzeugen, ohne zu forsch zu wirken.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität und Intuition begleiten dich heute, aber sie machen dich auch verletzlich. Ziehe klare Grenzen, wenn andere zu viel von dir erwarten. Nicht jedes Problem musst du selbst lösen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.