i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 25. September Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 25.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Frische Impulse verlangen nach einer Entscheidung, auch wenn Sie sich heute nicht ganz sicher fühlen. Im Beruf könnten unerwartete Aufgaben Ihre Flexibilität auf die Probe stellen. Bleiben Sie offen für neue Wege, auch wenn ein gewisser Widerstand zu spüren ist.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Vieles läuft heute in geregelten Bahnen, doch gerade das kann Sie ins Grübeln bringen. Überlegen Sie, wo Sie mehr Leidenschaft in Ihren Alltag bringen könnten. Im Job bieten sich Chancen, Ihre Erfahrung einzubringen, aber lassen Sie Raum für neue Ideen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt, doch nicht jede Unterhaltung verläuft harmonisch. Lassen Sie sich nicht von schnellen Meinungen leiten und hören Sie genau hin, bevor Sie reagieren.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Die Stimmung ist wechselhaft, was Sie leicht aus dem Gleichgewicht bringen kann. Geben Sie Ihren Gefühlen Raum, aber vermeiden Sie es, sich in Sorgen zu verlieren. Im Job ist Teamwork gefragt, auch wenn verschiedene Meinungen aufeinandertreffen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Tatendrang ist heute besonders ausgeprägt, doch Vorsicht vor Übermut. Nicht jede Möglichkeit, die sich bietet, sollte sofort ergriffen werden. Im Arbeitsumfeld punkten Sie mit Ihrer Ausstrahlung, doch es gilt, auch die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Analytisches Denken hilft Ihnen heute, Klarheit in eine unübersichtliche Situation zu bringen. Dennoch: Nicht alles lässt sich mit dem Verstand lösen. Im Beruf könnten unerwartete Aufgaben auftauchen, die Ihre Flexibilität testen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute stehen Beziehungen im Mittelpunkt. Sie sehnen sich nach Harmonie, doch nicht jede Begegnung verläuft so reibungslos wie erhofft. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Sie verspüren den Drang, Dingen auf den Grund zu gehen und lassen sich nicht mit Oberflächlichkeiten abspeisen. Im Beruf ist Ihr Einsatz gefragt, aber achten Sie darauf, sich nicht zu übernehmen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Neugier bestimmen Ihre Stimmung. Dennoch fordert der Tag, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Im Beruf könnten neue Projekte reizen, aber prüfen Sie, ob Sie dafür auch die nötigen Ressourcen haben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichten und Verantwortung stehen heute im Vordergrund. Sie meistern Herausforderungen mit Disziplin, doch vergessen Sie nicht, auch einmal loszulassen. Im Job zahlt sich Ihr Einsatz aus, auch wenn die Anerkennung auf sich warten lässt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bringen frischen Wind in Ihren Alltag, stoßen aber nicht überall auf Verständnis. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Im Berufsleben lohnt es sich, einen Kompromiss zu suchen, statt auf stur zu bestehen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen stark wahr, was bereichernd, aber auch belastend sein kann. Im Beruf ist Ihr Einfühlungsvermögen gefragt, doch achten Sie darauf, sich nicht zu sehr zu verausgaben.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.