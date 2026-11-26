i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 26. November Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 26.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag voller Energie wartet, doch nicht jeder Impuls bringt sofort den gewünschten Erfolg. Manches läuft heute anders als geplant, weshalb Geduld gefragt ist.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sie sehnen sich nach Stabilität, doch unerwartete Nachrichten könnten für Unruhe sorgen. Bleiben Sie flexibel und nehmen Sie Veränderungen als Chance wahr.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation spielt heute eine zentrale Rolle. Es ergeben sich interessante Gespräche, doch Missverständnisse sind nicht auszuschließen. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie Stellung beziehen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihr Bedürfnis nach Harmonie ist groß, aber nicht jeder teilt heute Ihre Gefühle. Es kann zu kleineren Missstimmungen kommen, besonders im familiären Bereich.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Optimismus prägt Ihren Tag, doch überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht. Manches gelingt leichter, wenn Sie andere mit ins Boot holen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben heute Sicherheit. Trotzdem könnten unerwartete Aufgaben den Tagesablauf durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt, auch wenn Sie lieber alles planen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie strahlen heute viel Charme aus und können andere leicht für sich gewinnen. Doch nicht jede Begegnung verläuft so harmonisch, wie Sie es sich wünschen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Spannungen könnten heute an die Oberfläche kommen. Versuchen Sie, Konflikte nicht zu verdrängen, sondern offen anzusprechen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugierde treibt Sie an, neue Wege zu gehen. Dennoch sollten Sie heute nicht alle Risiken eingehen, sondern umsichtig bleiben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin steht heute im Vordergrund, doch zu viel Strenge könnte Sie ausbremsen. Erlauben Sie sich, auch einmal Fehler zu machen und daraus zu lernen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Der Drang nach Freiheit ist heute besonders stark. Lassen Sie sich dennoch auf Verpflichtungen ein, auch wenn sie lästig erscheinen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie hilft Ihnen, andere besser zu verstehen, doch achten Sie darauf, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Grenzen zu setzen ist heute wichtig.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.