i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 26. Oktober Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 26.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Der heutige Tag fordert Geduld und innere Balance. Unerwartete Herausforderungen könnten Ihren Alltag durcheinanderbringen, doch ein kühler Kopf hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie sich nicht zu impulsiven Handlungen verleiten, besonders im Umgang mit nahestehenden Menschen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute steht vieles auf dem Prüfstand – seien es Beziehungen, Pläne oder eigene Erwartungen. Sie sind sensibel für Zwischentöne und erkennen, wo Veränderungen notwendig sind. Das kann verunsichern, aber auch neue Perspektiven eröffnen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht im Mittelpunkt, doch nicht jedes Gespräch verläuft ganz nach Wunsch. Ein Missverständnis könnte Irritationen auslösen – klären Sie Unklarheiten mit Geduld und Offenheit. Neue Kontakte bringen frischen Wind, bergen aber auch Überraschungen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Sie spüren heute besonders intensiv, was Ihnen guttut – und was nicht. Achten Sie auf Ihre Grenzen, sowohl körperlich als auch emotional. Es ist in Ordnung, sich zurückzuziehen, wenn Ihnen alles zu viel wird.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Tatkraft prägen Ihren Tag, aber übertriebene Sturheit könnte zu Spannungen führen. Hören Sie auch auf die Bedürfnisse anderer, um Konflikte zu vermeiden. Offenheit für Kompromisse zahlt sich aus.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Organisation helfen Ihnen, den Tag zu meistern. Doch nicht alles lässt sich kontrollieren – akzeptieren Sie kleine Unwägbarkeiten mit Gelassenheit. Ihr Perfektionismus ist heute Segen und Fluch zugleich.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Gleichgewicht ist eines Ihrer zentralen Themen heute. Sie spüren, wo es zu viel oder zu wenig von etwas gibt, und möchten Harmonie schaffen. Doch nicht immer gelingt dies auf Anhieb – Geduld ist gefragt.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität bestimmt Ihren Tag. Sie gehen Dingen auf den Grund und scheuen keine Auseinandersetzungen. Das kann neue Einsichten bringen, aber auch alte Wunden berühren. Seien Sie achtsam im Umgang mit sensiblen Themen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Wissenshunger machen sich bemerkbar. Sie sehnen sich nach Abwechslung, doch der Alltag verlangt Aufmerksamkeit. Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Ideen zu entwickeln, auch wenn nicht alle sofort umsetzbar sind.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichten und Verantwortung stehen heute im Vordergrund. Sie sind gefordert, Prioritäten zu setzen und konsequent zu handeln. Das kann anstrengend sein, doch Sie werden für Ihren Einsatz Anerkennung erhalten.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bringen frischen Schwung in Ihren Tag. Sie sind offen für Veränderungen, doch nicht alle in Ihrem Umfeld ziehen spontan mit. Geduld und Fingerspitzengefühl sind gefragt, um Widerstände zu überwinden.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie und Einfühlungsvermögen prägen Ihren Tag, doch achten Sie darauf, sich nicht von den Sorgen anderer überrollen zu lassen. Grenzen zu setzen fällt Ihnen heute schwer, ist aber wichtig für Ihr Wohlbefinden.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.