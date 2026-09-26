i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 26. September Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 26.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute spürst du einen inneren Antrieb, Neues anzugehen. Doch es kann vorkommen, dass du dich zwischen Spontaneität und Bedacht hin- und hergerissen fühlst. Lass dich nicht zu vorschnellen Entscheidungen verleiten – ein kurzer Moment der Reflexion zahlt sich aus.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Der Alltag zeigt sich heute von seiner praktischen Seite. Aufgaben, die liegen geblieben sind, können endlich abgehakt werden. Dennoch solltest du dich nicht zu sehr unter Druck setzen – Perfektion ist nicht immer das Maß aller Dinge.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt – du bist gefragt, dich klar auszudrücken. Es kann jedoch passieren, dass Missverständnisse entstehen, wenn du zu viel auf einmal willst. Geduld ist der Schlüssel, um erfolgreich zu sein.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle und Intuition begleiten dich durch den Tag. Du bist besonders empfänglich für Stimmungen in deinem Umfeld, was dich aber auch verletzlicher macht. Lass dich nicht von der Emotionalität anderer vereinnahmen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Dein Selbstvertrauen ist heute deutlich spürbar, doch kann es passieren, dass du dich unterschätzt fühlst. Lass dich davon nicht entmutigen – nicht jeder Tag ist ein Triumph.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Organisation sind heute deine Stärken, doch der Wunsch nach Kontrolle kann dich ausbremsen. Versuche, nicht alles zu analysieren – manches ergibt sich von selbst.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie steht heute hoch im Kurs, doch nicht jede Situation lässt sich ausgleichen. Du könntest auf Spannungen stoßen, die dich zum Nachdenken bringen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gedanken und Emotionen begleiten dich durch diesen Tag. Du spürst eine besondere Intensität, die dich sowohl antreiben als auch fordern kann.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Das Bedürfnis nach Freiheit und Abwechslung ist heute besonders ausgeprägt. Dennoch könnten Verpflichtungen deinen Tatendrang bremsen – versuche, einen Mittelweg zu finden.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Du bist heute besonders zielstrebig, doch manchmal wirkt dein Ehrgeiz auf andere etwas distanziert. Versuche, Mitmenschen mitzunehmen und nicht zu überfordern.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln geradezu, doch nicht jedes Umfeld ist offen für Veränderungen. Begegne Kritik mit Gelassenheit und lass dich nicht aus dem Konzept bringen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Deine Sensibilität ist heute sowohl Stärke als auch Herausforderung. Es fällt dir leichter, auf andere einzugehen, doch eigene Grenzen könnten dabei verschwimmen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.