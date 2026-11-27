i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 27. November Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 27.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute stehen die Zeichen auf Veränderung, was eine gewisse Unruhe mit sich bringen kann. Sie fühlen sich vielleicht zu neuen Wegen hingezogen, doch sollten Sie nicht übereilt handeln. Ein klärendes Gespräch mit einer vertrauten Person kann helfen, Ihre Gedanken zu ordnen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist heute besonders ausgeprägt. Dennoch könnten Sie feststellen, dass Routinen ins Wanken geraten. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas nicht wie gewohnt verläuft – manchmal führt genau das zu überraschenden Erkenntnissen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt. Es fällt Ihnen leicht, Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen. Doch seien Sie achtsam: Nicht jede Information, die Sie heute erhalten, ist verlässlich. Prüfen Sie Details, bevor Sie Entscheidungen treffen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen könnten heute intensiver sein als sonst. Sie nehmen Stimmungen im Umfeld besonders sensibel wahr. Das kann einerseits bereichern, andererseits aber auch belasten. Ziehen Sie sich zurück, wenn Ihnen alles zu viel wird, und gönnen Sie sich bewusste Auszeiten.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie starten mit viel Elan in den Tag und möchten Ihre Ziele energisch verfolgen. Doch nicht alle Mitmenschen teilen diesen Tatendrang. Geduld ist gefragt, wenn es um Teamarbeit geht. Überzeugen Sie mit Herz und Argumenten, nicht mit Druck.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Rückhalt, dennoch könnten unerwartete Zwischenfälle Ihre Pläne durcheinanderbringen. Bleiben Sie flexibel, auch wenn das schwerfällt. Ihre Fähigkeit, Probleme analytisch zu lösen, ist jetzt besonders gefragt.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Wunsch nach Harmonie ist heute stark ausgeprägt, doch es könnte Situationen geben, in denen Kompromisse gefragt sind. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn andere Menschen Ihre Geduld auf die Probe stellen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gespräche und ehrliche Worte prägen diesen Tag. Sie spüren den Drang, verborgene Themen ans Licht zu bringen. Das kann befreiend sein, aber auch für Unruhe sorgen, wenn nicht alle bereit sind, so offen zu sein wie Sie.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abwechslung und Neugier bestimmen Ihren Tag. Sie sind offen für neue Erfahrungen und bereit, über den Tellerrand zu blicken. Allerdings kann Ihre Ungeduld zu kleinen Fehlern führen, wenn Sie sich zu sehr beeilen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein und Durchhaltevermögen zeichnen Sie heute aus. Dennoch könnten Zweifel aufkommen, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Lassen Sie sich nicht von Selbstkritik lähmen, sondern setzen Sie sich realistische Ziele.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute besonders leicht. Sie haben Lust, neue Wege zu gehen und frischen Wind in alte Strukturen zu bringen. Doch nicht jeder teilt Ihre Vision – Widerstand ist möglich.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark. Sie spüren, was andere bewegt, und können Trost spenden. Achten Sie jedoch darauf, sich nicht zu sehr in fremden Problemen zu verlieren. Eigene Bedürfnisse verdienen ebenso Beachtung.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.