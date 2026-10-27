i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 27. Oktober Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 27.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Eine unerwartete Wendung könnte heute Ihre Pläne durcheinanderbringen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – Flexibilität ist gefragt. In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen oder im privaten Umfeld kommt es auf Ihr Fingerspitzengefühl an.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Finanzielle Entscheidungen sollten heute wohlüberlegt getroffen werden. Manches Angebot klingt verlockend, doch nicht alles hält, was es verspricht. Vertrauen Sie auf Ihre Erfahrung und holen Sie sich im Zweifel Rat.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Der Drang nach Abwechslung ist heute besonders ausgeprägt. Neue Ideen sprudeln, doch nicht jeder Plan ist realistisch. Lassen Sie sich nicht zu unüberlegtem Handeln verleiten, sondern wägen Sie ab, was wirklich machbar ist.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle könnten heute verstärkt an die Oberfläche drängen. Lassen Sie sich davon nicht überrollen, sondern versuchen Sie, einen klaren Kopf zu bewahren. Im Familien- oder Freundeskreis ist heute besonders viel Einfühlungsvermögen gefragt.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Bedürfnis nach Anerkennung ist heute besonders ausgeprägt. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr ins Rampenlicht zu drängen, sondern auch anderen Raum zu geben. Es könnte sich lohnen, einen Schritt zurückzutreten und zuzuhören.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Halt, doch zu starres Festhalten an Plänen kann anstrengend werden. Flexibilität ist gefragt, vor allem wenn nicht alles nach Wunsch läuft. Im Job könnten kleinere Herausforderungen auftreten, die Sie aber mit Ruhe und Pragmatismus meistern.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute stehen Entscheidungen an, die nicht auf die lange Bank geschoben werden sollten. Versuchen Sie, Ihre Wünsche mit den Bedürfnissen anderer in Einklang zu bringen. Kompromisse können weiterhelfen, auch wenn sie schwerfallen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Verborgene Themen könnten heute an die Oberfläche kommen. Scheuen Sie sich nicht davor, auch schwierige Fragen ehrlich zu betrachten. Ehrlichkeit zu sich selbst kann befreiend wirken, auch wenn sie anfangs unbequem ist.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Neugier treiben Sie heute an, doch nicht alles ist sofort umsetzbar. Behalten Sie den Überblick, bevor Sie neue Projekte angehen. Es könnte sinnvoll sein, sich zuerst um offene Aufgaben zu kümmern, bevor Sie sich ins Abenteuer stürzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichten und Verantwortung stehen heute im Vordergrund. Sie könnten sich von der Last des Alltags erdrückt fühlen, doch mit Ausdauer und Disziplin kommen Sie voran. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn manches langsamer vorangeht als erhofft.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen haben heute Hochkonjunktur. Sie könnten auf Widerstand stoßen, wenn Sie zu sehr auf Ihrem Standpunkt beharren. Offenheit für andere Sichtweisen bringt Sie weiter.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Das kann bereichern, aber auch anstrengend sein, wenn Sie sich zu sehr von den Stimmungen anderer beeinflussen lassen. Setzen Sie Grenzen, wo es nötig ist, und achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.