i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 27. September Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 27.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ihr Tag beginnt mit Elan, doch nicht alles läuft nach Plan. Kleine Störungen könnten Sie aus dem Takt bringen. Nehmen Sie sich Zeit für ein bewusstes Durchatmen, ehe Sie neue Projekte angehen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sicherheit und Verlässlichkeit stehen im Mittelpunkt, doch heute könnten alte Zweifel an die Oberfläche dringen. Bleiben Sie offen für Gespräche, besonders im familiären Umfeld.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Unruhe bestimmt Ihren Tag, Ihr Geist sucht nach Abwechslung. Sie laufen Gefahr, sich zu verzetteln, wenn Sie zu viele Dinge gleichzeitig beginnen. Wählen Sie gezielt aus, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein Bedürfnis nach Geborgenheit prägt Ihre Stimmung. Sie sehnen sich nach Harmonie, doch kleine Spannungen im Umfeld können Sie verunsichern. Ziehen Sie sich nicht zurück, sondern sprechen Sie offen über Ihre Gefühle.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst starten Sie in den Tag und Ihre Ausstrahlung bleibt nicht unbemerkt. Doch Vorsicht: Nicht jeder bewundert Sie, manche reagieren neidisch oder skeptisch. Bleiben Sie ehrlich zu sich selbst und suchen Sie nicht ständig Bestätigung von außen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Kritisches Denken ist Ihre Stärke, doch heute könnten Sie sich in Details verlieren. Versuchen Sie, den Blick für das Wesentliche zu behalten, anstatt sich an Kleinigkeiten festzubeißen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance ist heute Ihr Thema. Schwankungen im Gefühlsleben machen sich bemerkbar, besonders in Partnerschaften. Ein offenes Gespräch kann vieles klären, doch vermeiden Sie es, Konflikten auszuweichen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Ihre Intuition ist heute geschärft, doch nicht alles, was Sie spüren, entspricht der Realität. Misstrauen Sie vorschnellen Urteilen, besonders im Umgang mit Kollegen oder Freunden.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust packt Sie, doch es fehlt Ihnen an klarer Richtung. Wichtig ist heute, sich nicht zu sehr treiben zu lassen, sondern bewusste Entscheidungen zu treffen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Pflichtgefühl bestimmen Ihren Tag. Sie meistern Herausforderungen, doch manchmal wirkt alles etwas schwerfällig. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Fortschritte auf sich warten lassen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, doch nicht jeder kann Ihrem Tempo folgen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihr Umfeld und erklären Sie Ihre Pläne verständlich.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen auf wie ein Schwamm, was einerseits bereichert, andererseits aber auch belastet. Ziehen Sie rechtzeitig Grenzen, damit Sie nicht überfordert werden.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.