i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 28. November Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 28.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Eine innere Unruhe begleitet Sie heute und kann dazu führen, dass Sie impulsiver reagieren als sonst. Es fällt Ihnen schwer, Geduld aufzubringen, besonders wenn es um Menschen geht, die nicht Ihr Tempo halten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute sehnen Sie sich nach Stabilität und vertrauten Strukturen. Doch nicht alles läuft nach Plan – spontane Änderungen könnten Sie aus dem Konzept bringen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihr Tag ist geprägt von einer gewissen Rastlosigkeit – es fällt Ihnen schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Viele kleine Ablenkungen können Ihre Produktivität beeinträchtigen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein Tag, an dem Emotionen besonders intensiv erlebt werden. Sie reagieren mitfühlend, könnten sich aber auch leicht angegriffen fühlen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie fühlen sich heute energiegeladen und möchten sich beweisen. Ihr Enthusiasmus wirkt ansteckend, stößt aber nicht bei allen auf Gegenliebe.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Struktur bestimmen Ihren Tag. Sie erledigen Aufgaben effizient, doch die Gefahr besteht, sich in Details zu verlieren.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute ein großes Anliegen. Gleichzeitig spüren Sie, dass nicht alle Konflikte einfach beiseitegeschoben werden können.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität und Tiefe prägen Ihren Tag. Sie gehen den Dingen auf den Grund und nehmen selten etwas einfach so hin.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Der Tag bringt Abenteuerlust, aber auch Unruhe. Sie möchten Neues entdecken, doch der Alltag bremst Ihre Pläne.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Verantwortungsbewusstsein stehen heute im Vordergrund. Sie erledigen Ihre Aufgaben verlässlich, auch wenn der Spaß manchmal zu kurz kommt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Heute sprudeln Sie vor originellen Ideen, doch nicht jedes Vorhaben lässt sich sofort umsetzen. Die Realität könnte Ihre Euphorie etwas einbremsen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sie nehmen heute vieles besonders feinfühlig wahr. Ihre Empathie ist eine große Stärke, kann aber auch dazu führen, dass Sie fremde Sorgen zu sehr an sich heranlassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.