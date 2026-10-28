i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 28. Oktober Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 28.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ihre Energie ist heute spürbar, doch nicht jede Begegnung wird von Harmonie getragen. Achten Sie darauf, impulsive Äußerungen zu vermeiden, denn nicht jeder versteht Ihre Direktheit.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute zeigt sich das Leben von seiner pragmatischen Seite. Vieles läuft nach Plan, doch bei manchen Dingen stoßen Sie auf Widerstände, die Geduld erfordern.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt. Sie sind geistig wach und neugierig, doch nicht jede Information, die Sie erhalten, ist zuverlässig.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihre Sensibilität ist heute Ihr größter Schatz – aber auch Ihre größte Herausforderung. Sie spüren Spannungen in Ihrem Umfeld besonders deutlich.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie heute auf, doch Ihre Erwartungen an sich selbst sind hoch. Nicht jeder Tag ist für große Erfolge gemacht – akzeptieren Sie kleine Rückschläge als Teil des Weges.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ihr Organisationstalent ist heute gefragt, aber Sie könnten sich von Details überwältigt fühlen. Versuchen Sie, Prioritäten zu setzen und lassen Sie Perfektionismus nicht Überhand gewinnen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgleich und Harmonie stehen heute im Vordergrund, doch nicht alles lässt sich sofort lösen. Sie sehnen sich nach einem friedlichen Miteinander, werden aber mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefgründige Gedanken begleiten Sie heute. Sie verspüren den Wunsch, Dingen auf den Grund zu gehen, stoßen dabei aber manchmal auf innere Widerstände.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Optimismus ist heute ansteckend, dennoch stoßen Sie auf Grenzen. Nicht jede Idee lässt sich sofort verwirklichen, und manchmal braucht es Geduld, bevor der nächste Schritt möglich ist.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Ausdauer zeichnen Sie heute aus, dennoch könnten Sie mit inneren Zweifeln ringen. Nicht alles läuft wie geplant, und das fordert Ihre Flexibilität heraus.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute aus Ihnen heraus, doch nicht jeder ist bereit, Ihren Gedankensprüngen zu folgen. Zeigen Sie Geduld mit anderen und lassen Sie Raum für unterschiedliche Ansichten.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark, doch Sie laufen Gefahr, sich in Tagträumen zu verlieren. Bleiben Sie achtsam, damit wichtige Aufgaben nicht unerledigt bleiben.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.