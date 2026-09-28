i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 28. September Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 28.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Neue Herausforderungen bahnen sich an, und es ist wichtig, nicht überstürzt zu reagieren. Sie spüren einen inneren Drang, aktiv zu werden, doch manchmal profitieren Sie mehr davon, einen Moment innezuhalten und Ihre nächsten Schritte zu überdenken.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr stärkster Verbündeter. Obwohl Sie sich nach Stabilität sehnen, könnten unerwartete Ereignisse Ihre Routine durcheinander bringen. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben und nicht an alten Plänen festzuhalten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute stehen Kommunikation und Austausch im Mittelpunkt. Sie wirken besonders charmant, doch achten Sie darauf, nicht zu oberflächlich zu werden. Tiefgründige Gespräche können Ihnen neue Perspektiven eröffnen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen spielen heute eine größere Rolle als gewöhnlich. Sie sind offen für die Stimmungen anderer, laufen jedoch Gefahr, sich davon zu sehr beeinflussen zu lassen. Bewahren Sie Ihre eigenen Grenzen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihre Lebensfreude ist ansteckend, doch nicht jeder kann mit Ihrem Tempo mithalten. Achten Sie darauf, andere nicht zu überfordern und nehmen Sie Rücksicht auf deren Bedürfnisse.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Organisation stehen heute im Mittelpunkt. Sie verfolgen Ihre Ziele mit Präzision, neigen aber dazu, sich in Details zu verlieren. Versuchen Sie, das große Ganze im Blick zu behalten.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig, doch Kompromisse fallen nicht immer leicht. Es kann zu Spannungen kommen, wenn Erwartungen zu hoch sind oder Sie sich zu sehr anpassen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Ihre Intensität ist heute spürbar, Sie erleben vieles besonders tief. Das kann bereichern, aber auch erschöpfend sein. Lassen Sie anderen Raum und achten Sie darauf, nicht zu kontrollierend zu wirken.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und Tatendrang treiben Sie heute an. Sie möchten Neues erleben, doch nicht jede Gelegenheit ist so vielversprechend, wie sie scheint. Prüfen Sie Angebote sorgfältig, bevor Sie zusagen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Vordergrund. Sie werden gebraucht und müssen vielleicht mehr leisten, als Ihnen lieb ist. Vergessen Sie dabei nicht Ihre eigenen Bedürfnisse.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen begleiten Sie durch den Tag. Ihre Kreativität ist gefragt, doch nicht jede Idee lässt sich gleich umsetzen. Geduld ist manchmal der bessere Ratgeber als Spontanität.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und könnten sich leicht verunsichern lassen. Grenzen Sie sich bewusst ab, wenn es Ihnen zu viel wird.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.