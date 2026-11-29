i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 29. November Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 29.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ihr Tag beginnt mit einer gewissen Unruhe, die Sie zu neuen Taten drängt. Die Sterne ermutigen Sie, mutig eigene Wege zu gehen, doch sollten Sie nicht jedes Hindernis blindlings überspringen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute spüren Sie eine gewisse Schwere, die Ihnen den Start in den Tag erschweren könnte. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Im Laufe des Tages klärt sich manches von selbst, wenn Sie geduldig bleiben und sich nicht zu sehr unter Druck setzen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Leichte Unruhe begleitet Sie durch den Tag, und Ihr Bedürfnis nach Abwechslung ist groß. Nutzen Sie diese Energie, um neue Kontakte zu knüpfen oder sich auf interessante Gespräche einzulassen. Seien Sie dabei aber vorsichtig, nicht zu viel auf einmal zu wollen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Sie fühlen sich heute besonders sensibel. Kleine Verletzungen gehen Ihnen näher als sonst, aber das eröffnet auch die Chance, sich Ihren Emotionen bewusst zu stellen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein begleitet Sie heute durch den Tag, doch Vorsicht: Ein Übermaß an Stolz könnte zu Spannungen führen. Die Sterne mahnen zur Mäßigung, besonders in Diskussionen mit nahestehenden Menschen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Gründlichkeit zahlt sich heute aus, doch verlieren Sie dabei nicht den Blick fürs Wesentliche. Ihre Fähigkeit, Ordnung zu schaffen, wird geschätzt, aber nicht jeder teilt Ihren Perfektionismus.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Das Bedürfnis nach Harmonie prägt Ihren Tag, doch eine unerwartete Nachricht bringt kurzzeitig Unruhe. Lassen Sie sich davon nicht aus der Balance bringen und vertrauen Sie auf Ihr diplomatisches Geschick.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie spüren eine starke innere Kraft, die Sie antreibt. Doch Vorsicht: Nicht jeder kann mit Ihrem Tempo mithalten. Versuchen Sie, auf Ihr Umfeld Rücksicht zu nehmen und Kompromisse zu finden.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und Optimismus begleiten Sie heute, doch sollten Sie sich nicht zu sehr von großen Visionen mitreißen lassen. Der Tag verlangt nach Bodenhaftung und einer realistischen Einschätzung Ihrer Möglichkeiten.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein steht heute im Vordergrund. Sie nehmen Herausforderungen ernst und erledigen Aufgaben mit großer Sorgfalt. Vergessen Sie dabei aber nicht, sich auch mal eine Pause zu gönnen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Heute sehnen Sie sich nach Veränderung und neuen Impulsen. Ihre Kreativität ist geweckt, aber nicht alle Ideen lassen sich sofort umsetzen. Geben Sie sich Zeit und bleiben Sie flexibel.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und reagieren entsprechend feinfühlig. Das kann Sie bereichern, aber auch belasten, wenn Sie sich zu sehr in Probleme anderer hineindenken.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.