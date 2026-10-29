i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 29. Oktober Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 29.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang begleiten Sie heute, doch sollten Sie nicht alles übers Knie brechen. Ihr Umfeld könnte auf Ihren stürmischen Stil empfindlich reagieren. Nutzen Sie Ihre Kraft sinnvoll und hören Sie auch auf die leiseren Stimmen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Es könnte sein, dass sich manche Pläne langsamer verwirklichen als gedacht. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern nutzen Sie die Zeit, um Details zu überdenken.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Gedanken kreisen heute schneller als üblich, was sowohl inspirierend als auch anstrengend sein kann. Sie haben viele Ideen, doch nicht jede ist jetzt umsetzbar. Strukturieren Sie Ihre Pläne, bevor Sie sich hineinstürzen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Heute könnten Sie sich verletzlicher fühlen als sonst. Das ist kein Grund zur Sorge – Ihre Sensibilität hilft Ihnen, zwischenmenschliche Nuancen feiner wahrzunehmen. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, aber ziehen Sie sich nicht zu sehr zurück.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein prägt Ihren Tag, doch sollten Sie darauf achten, nicht alles kontrollieren zu wollen. Ihr Wunsch nach Anerkennung ist verständlich, doch echte Wertschätzung kommt meist unerwartet.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ihr Ordnungssinn hilft Ihnen heute, auch komplexe Aufgaben zu bewältigen. Seien Sie jedoch nachsichtig mit sich selbst, falls nicht alles nach Plan läuft. Perfektion ist nicht immer möglich – kleine Fehler gehören dazu.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgleich und Harmonie stehen heute im Mittelpunkt. Allerdings könnten Sie sich zwischen verschiedenen Interessen hin- und hergerissen fühlen. Es ist nicht immer möglich, es allen recht zu machen – setzen Sie klare Prioritäten.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie spüren vielleicht, dass Veränderungen anstehen, und möchten Dinge auf den Grund gehen. Achten Sie darauf, nicht zu viel von sich und anderen zu verlangen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus sind Ihre Begleiter, doch heute sollten Sie realistisch bleiben. Nicht jedes Vorhaben lässt sich sofort umsetzen. Nutzen Sie Ihre Begeisterung, um andere zu motivieren, aber behalten Sie den Boden unter den Füßen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Ausdauer stehen heute im Vordergrund. Sie meistern Herausforderungen mit Pragmatismus, sollten aber darauf achten, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, wenn Ihnen alles zu viel wird.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelles Denken bringt Sie heute auf neue Ideen. Nicht alle in Ihrem Umfeld können damit sofort etwas anfangen, doch das sollte Sie nicht entmutigen. Bleiben Sie offen für Kritik, sie kann Ihre Perspektive erweitern.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Empathie ist heute besonders ausgeprägt, was Ihnen im Umgang mit anderen zugutekommt. Allerdings könnten Sie sich von den Emotionen Ihres Umfelds leicht mitreißen lassen. Grenzen zu setzen, fällt Ihnen vielleicht schwer, ist aber notwendig.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.