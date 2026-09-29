i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 29. September Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 29.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang bestimmen Ihren Tag. Dennoch könnten Sie auf unerwartete Widerstände stoßen, vor allem im beruflichen Bereich. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – die Lösungen liegen oft näher, als Sie glauben.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Ruhe und Beharrlichkeit zahlen sich heute aus. Sie wirken auf andere besonders verlässlich und werden deshalb um Rat gefragt. Achten Sie aber darauf, nicht zu viel Verantwortung zu übernehmen – Ihre eigenen Bedürfnisse sollten nicht zu kurz kommen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Unruhe begleitet Sie durch den Tag. Viele kleine Aufgaben fordern Ihre Aufmerksamkeit, was zu Zerstreutheit führen kann. Versuchen Sie, Prioritäten zu setzen und sich nicht von jeder Kleinigkeit ablenken zu lassen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute im Vordergrund. Sie reagieren sensibler als sonst auf Stimmungen in Ihrer Umgebung. Das kann zu Missverständnissen führen, wenn Sie sich nicht klar genug ausdrücken.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein prägt Ihren Tag. Sie stehen gerne im Mittelpunkt und können andere mit Ihrer Begeisterung anstecken. Doch achten Sie darauf, nicht zu dominant aufzutreten – Teamarbeit bringt heute bessere Ergebnisse als Alleingänge.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Strukturiert und gewissenhaft gehen Sie an Ihre Aufgaben heran. Das verschafft Ihnen Anerkennung, aber auch zusätzliche Verpflichtungen. Achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern – Perfektion ist nicht immer nötig.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig. Sie sind bereit, Kompromisse einzugehen und schlichten Spannungen mit Charme und Taktgefühl. Trotzdem sollten Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht völlig hintanstellen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihre Gedanken und Gefühle. Sie gehen den Dingen heute gerne auf den Grund und lassen sich nicht mit oberflächlichen Erklärungen abspeisen. Das kann zu spannenden Einsichten führen, birgt aber auch die Gefahr, sich in Details zu verlieren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Wissensdurst bestimmen Ihren Tag. Sie sehnen sich nach Abwechslung und neuen Eindrücken. Vielleicht bietet sich die Gelegenheit für einen spontanen Ausflug oder ein interessantes Gespräch.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Zielstrebigkeit bestimmen Ihren Alltag. Sie stellen hohe Ansprüche an sich selbst, was zu beachtlichen Erfolgen führen kann. Doch achten Sie darauf, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen prägen Ihren Tag. Sie denken gerne quer und überraschen andere mit Ihrem Einfallsreichtum. Das kann inspirieren, stößt aber nicht immer auf Verständnis.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Feinfühligkeit und Empathie begleiten Sie heute. Sie spüren die Bedürfnisse anderer oft, bevor sie ausgesprochen werden. Das macht Sie zu einem wertvollen Ansprechpartner, birgt aber die Gefahr, sich selbst zu vernachlässigen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.