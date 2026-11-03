i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 3. November Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 03.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute stehen Ihre Ambitionen im Vordergrund und Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Doch nicht alles läuft nach Plan – manche Mitmenschen reagieren empfindlicher als erwartet. Geben Sie sich diplomatisch, um Konflikte zu vermeiden.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Gewohnte Routinen geben Ihnen heute Halt und Sicherheit. Trotzdem drängt ein inneres Bedürfnis nach Veränderung an die Oberfläche. Nutzen Sie die Gelegenheit, um kleinere Neuerungen in Ihr Leben zu lassen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Sie überzeugen mit Witz und Charme, doch sollten Sie darauf achten, nicht zu oberflächlich zu wirken. Tiefgründige Gespräche können überraschende Erkenntnisse bringen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine größere Rolle als sonst. Sie spüren intensiver, was Sie und andere bewegt. Das kann bereichernd, aber auch belastend sein. Ziehen Sie sich notfalls zurück, wenn Ihnen alles zu viel wird.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstbewusstsein macht Eindruck, doch heute könnte Ihnen jemand unerwartet Contra geben. Lassen Sie sich nicht provozieren, sondern reagieren Sie souverän. Das bringt Ihnen Respekt und neue Erkenntnisse.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Die gewohnte Struktur gerät leicht ins Wanken. Plötzliche Veränderungen verlangen Flexibilität, auch wenn das zunächst unangenehm erscheinen mag. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Altlasten loszuwerden und sich auf Neues einzulassen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgewogenheit – das ist heute Ihr Thema. Sie schwanken zwischen verschiedenen Optionen und tun sich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Überstürzen Sie nichts, sondern vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Es brodelt unter der Oberfläche: Alte Themen drängen an die Oberfläche und verlangen nach Aufmerksamkeit. Sie haben heute die Kraft, sich damit auseinanderzusetzen – auch wenn das anstrengend ist.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Optimismus bringt Sie weiter, doch heute mahnt das Leben zur Vorsicht. Nicht jede Gelegenheit ist so verlockend, wie sie scheint. Prüfen Sie Angebote genau und lassen Sie sich nicht zu vorschnellen Entscheidungen hinreißen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Ihre Zielstrebigkeit hilft Ihnen, Herausforderungen zu meistern. Doch heute könnten Zweifel an Ihren eigenen Entscheidungen aufkommen. Nehmen Sie diese ernst, aber lassen Sie sich davon nicht lähmen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus, doch nicht jeder ist gleich begeistert davon. Geduld ist gefragt, wenn Sie andere überzeugen möchten. Lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern bleiben Sie dran.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiver wahr und reagieren darauf stärker als sonst. Das kann bereichernd, aber auch erschöpfend sein.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.