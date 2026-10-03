i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 3. October Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 03.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Unvorhergesehene Entwicklungen könnten heute Ihre Pläne durcheinanderbringen. Geduld zahlt sich aus – manchmal ist es besser, einen Schritt zurückzutreten, bevor Sie impulsiv handeln. Im Beruf wird Ihr Einsatz geschätzt, doch nicht jedes Lob ist ehrlich gemeint. Bleiben Sie kritisch und vertrauen Sie Ihrem Instinkt.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen Stabilität und Sicherheit im Vordergrund. Sie sehnen sich nach festen Strukturen, doch der Alltag hält kleine Unwägbarkeiten bereit. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn nicht alles planbar ist. Ihre Ausdauer wird sich langfristig auszahlen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Neugierde ist heute Ihr Antrieb, doch nicht jede Information bringt Sie weiter. Es könnte passieren, dass Sie sich verzetteln, wenn Sie zu viele Projekte gleichzeitig starten. Priorisieren Sie bewusst und bleiben Sie flexibel, falls Pläne sich ändern.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute im Mittelpunkt. Ihre Sensibilität macht Sie empfänglich für Stimmungen in Ihrem Umfeld. Versuchen Sie, Grenzen zu setzen, wenn Ihnen etwas zu nahe geht. Nicht jede Stimmung muss übernommen werden.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Wunsch nach Anerkennung ist heute besonders ausgeprägt. Sie stehen gerne im Mittelpunkt, doch Konkurrenz ist spürbar. Es kann hilfreich sein, auch anderen Raum zu lassen. Ihr Selbstbewusstsein wird dadurch nicht geschmälert.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sorgfalt ist heute Ihr größter Trumpf, doch Perfektionismus kann auch blockieren. Versuchen Sie, sich nicht an Kleinigkeiten festzubeißen. Im Arbeitsumfeld werden Ihre Leistungen zwar geschätzt, aber nicht jede Erwartung ist realistisch.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig, doch Kompromisse zu schließen fällt Ihnen schwerer als sonst. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr anzupassen und Ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gedanken beschäftigen Sie heute mehr als üblich. Sie hinterfragen Motive – Ihre eigenen wie die der anderen. Das kann zu intensiven Gesprächen führen, aber auch Unsicherheiten hervorrufen. Lassen Sie sich nicht von negativen Gefühlen leiten.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus prägen Ihren Tag, doch eine unerwartete Hürde könnte Sie ausbremsen. Nehmen Sie Herausforderungen sportlich – nicht immer geht alles glatt, aber Sie lernen daraus.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung liegt heute schwer auf Ihren Schultern. Sie fühlen sich verpflichtet, mehr zu leisten als vielleicht nötig. Versuchen Sie, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zu delegieren, auch wenn es schwerfällt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen sprudeln heute nur so aus Ihnen heraus. Nicht jede davon wird auf Anhieb verstanden, doch bleiben Sie sich treu. Offenheit für Neues bringt interessante Begegnungen, aber auch Skepsis von anderen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Die Stimmung ist heute wechselhaft. Sie spüren die Bedürfnisse anderer besonders stark, was zu Überforderung führen kann. Setzen Sie klare Grenzen und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.