i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 30. September Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 30.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, an dem Ihre Entschlossenheit gefragt ist. Es tauchen Aufgaben auf, die nicht aufgeschoben werden sollten – auch wenn Ihnen der Schwung dazu fehlt. Kleine Erfolge sind heute wahrscheinlich, wenn Sie Ihre Energie klug einteilen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen praktische Überlegungen im Mittelpunkt. Sie schätzen Sicherheit und Stabilität, doch manchmal ist eine kleine Kursänderung notwendig. Ein finanzielles Thema könnte Ihre Aufmerksamkeit verlangen – bleiben Sie realistisch und verschließen Sie nicht die Augen vor unbequemen Wahrheiten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist geweckt und Sie verspüren das Bedürfnis, Neues zu erfahren. Jedoch könnten zu viele Eindrücke Sie heute überfordern. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht alles sofort klappt. Im zwischenmenschlichen Bereich ist es ratsam, sich auf ein Gespräch einzulassen, das Sie schon länger meiden.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Stimmungsschwankungen begleiten Ihren Tag. Besonders in der Familie oder im Freundeskreis könnten Kleinigkeiten zu Unstimmigkeiten führen. Versuchen Sie, nicht alles persönlich zu nehmen und lassen Sie sich Zeit für sich selbst.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstbewusstsein ist heute gefragt, doch sollten Sie darauf achten, andere nicht zu überrollen. Im Job ergeben sich Chancen, sich zu zeigen – nutzen Sie diese, aber hören Sie auch auf kritische Stimmen aus dem Umfeld.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Details nehmen heute viel Raum ein und Sie neigen dazu, sich in Kleinigkeiten zu verlieren. Vergessen Sie dabei nicht, das große Ganze im Blick zu behalten. Ein kritischer Blick auf eigene Gewohnheiten kann hilfreich sein, aber überfordern Sie sich nicht.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie suchen heute besonders nach Harmonie – doch nicht jeder Kompromiss ist sinnvoll. Es könnte sein, dass Sie sich zwischen zwei Optionen entscheiden müssen, was Ihnen schwerfällt. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle prägen diesen Tag. Sie erkennen verborgene Zusammenhänge, was sowohl bereichernd als auch fordernd sein kann. Im Umgang mit anderen sollten Sie heute besonders sensibel agieren, denn nicht jeder teilt Ihre Intensität.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Aufbruchsstimmung prägen Ihren Tag. Dennoch sollten Sie realistisch bleiben und nicht jedem Impuls nachgeben. Im beruflichen Kontext könnten sich neue Möglichkeiten eröffnen – prüfen Sie diese aber sorgfältig, bevor Sie sich festlegen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Vordergrund. Sie werden möglicherweise mit Aufgaben konfrontiert, die Disziplin verlangen. Es lohnt sich, dranzubleiben, auch wenn der Fortschritt langsam erscheint.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen und Inspirationen begleiten Ihren Alltag. Sie können andere begeistern, sollten Ihre Pläne aber nicht zu schnell umsetzen. Es besteht die Gefahr, sich zu verzetteln, wenn Sie zu viele Projekte gleichzeitig beginnen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie spüren feine Stimmungen und nehmen vieles intensiver wahr. Das kann bereichern, aber auch belasten, wenn Sie sich zu sehr von den Gefühlen anderer beeinflussen lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.