i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 31. Oktober Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 31.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute stehen Ihre Ambitionen im Vordergrund, doch nicht alles läuft nach Plan. Es fällt Ihnen schwer, Geduld zu zeigen, besonders wenn andere Ihre Energie zu bremsen scheinen. Versuchen Sie, impulsive Entscheidungen zu vermeiden und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sie sehnen sich nach Sicherheit und Beständigkeit, doch heute fordert das Leben Flexibilität von Ihnen. Veränderungen am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld könnten Sie zunächst verunsichern. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern bleiben Sie offen für neue Impulse.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg, doch nicht jedes Gespräch läuft reibungslos. Sie neigen dazu, sich zu verzetteln und verlieren dabei leicht den roten Faden. Versuchen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihre Gefühle sind heute besonders intensiv und beeinflussen Ihre Entscheidungen. Es fällt Ihnen schwer, rational zu handeln, da Sie vieles zu Herzen nehmen. Nutzen Sie diese Sensibilität, um sich mit Ihren eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Im Rampenlicht zu stehen, fällt Ihnen heute besonders leicht. Ihre Ausstrahlung ist überzeugend, doch Vorsicht vor Überheblichkeit. Nicht jeder bewundert Ihre Energie, manche könnten sich von Ihrem Auftreten überrollt fühlen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Halt, doch zu viel Perfektionismus kann Sie ausbremsen. Sie neigen dazu, sich in Details zu verlieren und übersehen dabei das große Ganze. Gönnen Sie sich Pausen, um neue Kraft zu schöpfen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Tag bringt ein Bedürfnis nach Ausgleich, doch nicht alles lässt sich sofort harmonisieren. Sie geraten leicht zwischen die Fronten und fühlen sich für das Wohl anderer verantwortlich. Setzen Sie klare Grenzen und achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensive Begegnungen und tiefgehende Gespräche prägen Ihren Tag. Sie spüren starke Emotionen, die Sie zu neuen Einsichten führen können. Allerdings besteht die Gefahr, sich in alten Mustern zu verfangen und Konflikte unnötig zu dramatisieren.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Fernweh bestimmen Ihr Denken, doch heute fordert der Alltag Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehnen sich nach Freiheit, fühlen sich aber von Verpflichtungen eingeengt. Nutzen Sie den Tag, um kleine Fluchten im Kopf zu planen oder neue Horizonte zu erkunden – auch im Kleinen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verlässlichkeit und Disziplin zeichnen Sie heute aus, doch zu viel Strenge macht das Leben schwer. Sie neigen dazu, sich selbst zu hohe Ziele zu setzen und fühlen sich schnell ausgelaugt. Gönnen Sie sich Pausen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neue Ideen und überraschende Wendungen machen den Tag spannend, aber auch unberechenbar. Sie können heute mit Ihrer Kreativität punkten, sollten sich aber nicht zu sehr verzetteln. Planen Sie bewusst Ruhephasen ein, um nicht den Überblick zu verlieren.



Lies hier das ganze Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark, doch Sie neigen dazu, sich in Tagträumen zu verlieren. Der Alltag fordert Ihre Aufmerksamkeit, es fällt Ihnen allerdings schwer, klare Entscheidungen zu treffen. Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl, aber bleiben Sie realistisch.



Das komplette Fische-Horoskop im Detail





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.