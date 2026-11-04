i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 4. November Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 04.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Viel Tatendrang begleitet Sie heute auf Schritt und Tritt. Neue Projekte reizen, doch sollten Sie nicht alles überstürzen. Ein ungeduldiges Umfeld könnte Ihre Motivation auf die Probe stellen – lassen Sie sich nicht zu impulsiven Entscheidungen verleiten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute fällt es Ihnen leichter als sonst, die eigenen Wünsche zu formulieren. Nutzen Sie diese Stärke, um Ihre Vorstellungen klar auszudrücken, aber bleiben Sie auch kompromissbereit. Im Arbeitsumfeld ist nicht jeder so geduldig wie Sie – überfordern Sie niemanden mit zu viel Beharrlichkeit.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute kaum zu bremsen. Sie sind offen für Neues und möchten sich austauschen. Achten Sie darauf, nicht zu zerstreut zu werden – zu viele Impulse könnten Sie aus der Bahn werfen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Die emotionale Grundstimmung ist heute etwas wechselhaft. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, möchten aber gleichzeitig für andere da sein. Achten Sie darauf, Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Heute stehen Sie gerne im Mittelpunkt, doch nicht jeder Applaus ist ehrlich gemeint. Wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und auf leise Töne zu achten. Im Job können Sie mit Kreativität überraschen, sollten aber keine Alleingänge wagen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung sind heute besonders gefragt. Sie erkennen Details, die anderen entgehen, und können dadurch punkten. Trotzdem sollten Sie nicht in Perfektionismus verfallen – manchmal genügt es, das Wesentliche zu erledigen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ein harmonischer Tag erwartet Sie, doch nicht alles verläuft reibungslos. Es gilt, zwischen eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen anderer abzuwägen. Kleine Kompromisse bringen oft mehr als stures Festhalten an Prinzipien.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und intensive Begegnungen prägen diesen Tag. Sie spüren, dass Veränderungen anstehen, und sind bereit, sich dem zu stellen. Dennoch sollten Sie nicht alles sofort in Frage stellen – manches braucht einfach Zeit.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus begleiten Sie, doch heute ist es ratsam, vorsichtig zu sein. Zu große Euphorie könnte dazu führen, dass Sie wichtige Details übersehen. Ein realistischer Blick auf die Dinge bewahrt vor Enttäuschungen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Disziplin stehen im Vordergrund. Sie werden gebraucht und Ihre Meinung ist gefragt. Allerdings sollten Sie darauf achten, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Kleine Erfolgserlebnisse motivieren, aber nicht alles lässt sich sofort umsetzen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Ungewöhnliche Ideen und neue Impulse beflügeln Ihren Tag. Sie sprühen vor Kreativität, aber nicht jeder ist auf derselben Wellenlänge. Geben Sie anderen Zeit, sich auf Ihre Vorschläge einzulassen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen schnell wahr, was sowohl bereichert als auch herausfordern kann. Ziehen Sie rechtzeitig Grenzen, wenn Ihnen alles zu viel wird.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.