i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 4. October Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 04.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Die Energie des Tages ist spürbar, doch nicht alles läuft nach Plan. Kleine Verzögerungen fordern Ihre Geduld heraus und bringen Sie zum Nachdenken über Prioritäten. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr auf äußere Umstände zu versteifen, sondern nutzen Sie die Gelegenheit, um innere Balance zu finden.



Hier geht’s zum Widder-Horoskop!





Stier (21. April - 20. Mai)

Sicherheit und Beständigkeit stehen heute im Vordergrund, doch nicht alles lässt sich kontrollieren. Unerwartete Entwicklungen in Ihrem Umfeld fordern Flexibilität. Vielleicht erkennen Sie, dass alte Gewohnheiten Platz für Neues machen müssen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Stier





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation spielt heute eine Schlüsselrolle, aber nicht jedes Gespräch verläuft wie erwartet. Missverständnisse können entstehen, wenn Sie zu schnell reagieren. Nehmen Sie sich Zeit, zuzuhören, bevor Sie antworten.



Alle Details im vollständigen Zwillinge-Horoskop lesen





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle sind heute besonders intensiv und beeinflussen Ihre Entscheidungen stärker als sonst. Das kann zu Unsicherheiten führen, wenn Sie sich zwischen Verstand und Herz entscheiden müssen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, aber verlieren Sie die Fakten nicht aus den Augen.



Das komplette Krebs-Horoskop im Detail





Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein ist Ihr Antrieb, aber heute stoßen Sie an Grenzen – und das kann frustrieren. Versuchen Sie, nicht alles erzwingen zu wollen. Manchmal entstehen neue Chancen gerade durch das Loslassen.



Mehr zu Löwe in der vollständigen Prognose





Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Halt, doch zu viel Perfektionismus könnte Sie ausbremsen. Versuchen Sie, kleine Fehler als Lernmöglichkeiten zu sehen und nicht alles kontrollieren zu wollen.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Eine ausgewogene Balance zwischen Nähe und Distanz ist heute gefragt. Sie sehnen sich nach Harmonie, doch nicht jeder ist dazu bereit, Kompromisse einzugehen. Akzeptieren Sie, dass manche Situationen Geduld erfordern.



Alle Details zum Sternzeichen Waage entdecken





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität liegt in der Luft, doch nicht jede Herausforderung muss sofort angenommen werden. Lassen Sie sich nicht von Emotionen überwältigen, sondern beobachten Sie, was um Sie herum geschieht. Manchmal ist Abwarten die beste Strategie.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Tatendrang prägen Ihren Tag, doch nicht jedes Ziel ist auf Anhieb erreichbar. Geduld ist gefragt, auch wenn Ihnen das schwerfällt. Prüfen Sie Ihre Pläne auf Realisierbarkeit, bevor Sie losstürmen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Schütze





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Ausdauer sind Ihre Stärken, doch heute stoßen Sie an Ihre Grenzen. Es ist in Ordnung, sich eine Auszeit zu gönnen und nicht immer die Kontrolle behalten zu wollen. Akzeptieren Sie, dass auch Sie Unterstützung brauchen dürfen.



Zum kompletten Steinbock-Horoskop





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Originalität und Unabhängigkeit bestimmen Ihren Tag, doch nicht alle können Ihrem Tempo folgen. Das sorgt für Irritationen im Umfeld. Versuchen Sie, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen, ohne sich selbst zu verbiegen.



Lies hier das ganze Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität ist heute Ihr Begleiter, was zu einer intensiven Wahrnehmung von Stimmungen führt. Das kann bereichernd, aber auch belastend sein. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von den Problemen anderer vereinnahmen zu lassen.



Zum vollständigen Fische-Tageshoroskop





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.