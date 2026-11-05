i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 5. November Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 05.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, an dem Sie zwischen Tatendrang und Zweifel schwanken. Einerseits möchten Sie Altes hinter sich lassen und neue Wege beschreiten. Andererseits könnten kleine Rückschläge oder kritische Stimmen aus dem Umfeld Ihr Selbstvertrauen dämpfen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute steht der Wunsch nach Sicherheit im Vordergrund. Sie sehnen sich nach Beständigkeit, doch plötzliche Veränderungen könnten Ihre Routine stören. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben, auch wenn nicht alles nach Plan läuft.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Stier





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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg, doch nicht jedes Gespräch verläuft so leicht wie gewohnt. Missverständnisse liegen in der Luft – wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht und lassen Sie andere ausreden.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Die eigenen Gefühle sind heute besonders intensiv. Sie spüren eine starke Verbundenheit zu Ihren Liebsten, was schön, aber auch belastend sein kann, wenn Erwartungen unausgesprochen bleiben.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Heute stehen Sie gerne im Mittelpunkt, doch nicht jeder Applaus ist ehrlich gemeint. Sensibilität für Zwischentöne ist gefragt, besonders im Kollegenkreis. Nutzen Sie Ihre Kreativität, aber achten Sie darauf, andere nicht zu überfahren.



Das komplette Löwe-Horoskop im Detail





Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Tag verlangt Struktur und Ordnung, doch das Chaos scheint zu siegen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen – ein Schritt nach dem anderen bringt Sie ans Ziel. Übermäßiger Perfektionismus führt heute eher zu Frust als zu Erfolg.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgleich ist heute das große Thema. Sie spüren das Bedürfnis, Harmonie zu schaffen, doch nicht alle lassen sich darauf ein. Kleine Meinungsverschiedenheiten könnten Sie verunsichern – bleiben Sie gelassen und hören Sie aufmerksam zu.



Lies hier das ganze Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und starke Intuition prägen diesen Tag. Sie erkennen schnell, wenn etwas unausgesprochen bleibt, doch manchmal ist es besser, nicht alles sofort anzusprechen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Der Drang nach Freiheit und Bewegung ist heute groß. Routineaufgaben fallen Ihnen schwer, weil Sie sich nach neuen Impulsen sehnen. Doch nicht jeder Plan lässt sich spontan verwirklichen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Mittelpunkt. Sie werden gefordert, Ihre Aufgaben mit Sorgfalt zu erfüllen, auch wenn es manchmal an Motivation mangelt. Übernehmen Sie nicht zu viel auf einmal, sonst droht Überforderung.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln, doch nicht alle stoßen auf Verständnis. Prüfen Sie, welche Vorschläge realistisch sind, bevor Sie alles umkrempeln. Im Kollegenkreis könnten Reibereien entstehen, wenn Sie zu sehr auf Ihr Recht pochen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen in Ihrem Umfeld deutlich wahr, was einerseits inspirierend, andererseits aber auch belastend sein kann.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.