i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 5. October Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 05.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energiegeladen starten Sie in diesen Montag und wollen vieles anpacken. Doch nicht jede Idee lässt sich sofort umsetzen. Geduld ist gefragt, besonders im Umgang mit Kolleg:innen und Familienmitgliedern – nicht jede:r teilt Ihr Tempo oder Ihre Begeisterung.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute steht das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität im Vordergrund. Doch das Leben fordert Flexibilität: Kleine Veränderungen in Ihrer Umgebung oder im Alltag könnten Sie zunächst irritieren. Versuchen Sie, offen zu bleiben – manchmal bieten gerade Umwege interessante Möglichkeiten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation fällt Ihnen heute leicht, Sie sind geistig wach und voller Ideen. Nutzen Sie diese Phase, um Kontakte zu pflegen und Gespräche zu suchen. Allerdings besteht auch die Gefahr, sich in Kleinigkeiten zu verlieren oder zu viel auf einmal zu wollen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine größere Rolle als sonst. Sie spüren Veränderungen in Ihrer Umgebung besonders intensiv. Das kann bereichernd, aber auch anstrengend sein. Achten Sie darauf, sich genügend Raum für Rückzug und Selbstfürsorge zu nehmen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen, ist heute besonders stark. Sie begeistern andere mit Ihrer Kreativität und Ihrem Charme, doch Vorsicht vor Übermut: Übertreibungen könnten zu Missverständnissen führen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Sorgfalt bestimmen Ihren Alltag. Sie achten auf Details und möchten alles perfekt machen. Das bringt Ihnen Anerkennung, aber riskieren Sie nicht, sich in Kleinigkeiten zu verlieren. Manchmal ist das große Ganze wichtiger als die Perfektion im Einzelnen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Das Bedürfnis nach Harmonie und Ausgleich ist heute stark ausgeprägt. Sie spüren, dass nicht alles im Gleichgewicht ist, und versuchen, vermittelnd zu wirken. Das erfordert Fingerspitzengefühl und gelegentlich auch das Loslassen von eigenen Ansprüchen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie spüren, dass unter der Oberfläche mehr brodelt, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Lassen Sie sich nicht zu impulsiven Handlungen verleiten, sondern beobachten Sie zunächst, bevor Sie reagieren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und der Wunsch nach Abwechslung treiben Sie heute an. Sie sind offen für neue Erfahrungen, sollten aber darauf achten, sich nicht zu verzetteln. Überlegen Sie gut, welche Projekte oder Kontakte wirklich Priorität haben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortungsbewusstsein steht heute im Zentrum Ihres Handelns. Sie sind gefordert, Entscheidungen zu treffen oder Aufgaben zu übernehmen, die Weitblick verlangen. Das kann mit Druck verbunden sein, bringt Ihnen aber auch Respekt ein.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen und ein starker Freiheitsdrang bestimmen Ihren Tag. Sie möchten neue Wege gehen und Routinen hinterfragen. Das kann inspirierend sein, stößt aber nicht überall auf Zustimmung.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen und Zwischentöne intuitiv wahr, was Ihnen im Umgang mit anderen zugutekommt. Gleichzeitig könnten Sie sich von negativen Einflüssen leicht verunsichern lassen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.