i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 6. November Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 06.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute könnten Sie sich ungewöhnlich gereizt fühlen, und kleine Störungen bringen Sie schneller aus dem Gleichgewicht als sonst. Versuchen Sie, nicht jede Bemerkung auf die Goldwaage zu legen und gönnen Sie sich bewusste Pausen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Widder





Stier (21. April - 20. Mai)

Ein Tag, der Ihre Geduld auf die Probe stellen könnte. Unerwartete Herausforderungen verlangen Flexibilität, gerade wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Lassen Sie sich nicht zu impulsiven Entscheidungen hinreißen.



Mehr zu Stier in der vollständigen Prognose





"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Sie sprühen vor Ideen und haben das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Allerdings könnten Missverständnisse entstehen, wenn Sie zu forsch vorgehen. Überstürzen Sie nichts, sondern hören Sie auch auf Zwischentöne.



Erfahre mehr im ausführlichen Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen schnell wahr, was zu innerer Unruhe führen kann. Schaffen Sie sich Rückzugsorte, um durchzuatmen.



Das komplette Krebs-Horoskop im Detail





Löwe (23. Juli - 23. August)

Ein Tag, an dem Ihre Entschlossenheit gefragt ist. Sie stehen vor einer Entscheidung, die nicht leichtfällt. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, aber vergessen Sie nicht, auch den Rat einer vertrauten Person einzuholen.



Lies hier das ganze Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Kritisch, aber konstruktiv – so gehen Sie heute durch den Tag. Ihr analytischer Blick hilft, Fehler zu vermeiden, doch zu viel Perfektionismus könnte Sie selbst hemmen. Gönnen Sie sich kleine Pausen und schrauben Sie Ihre Erwartungen an sich selbst herunter.



Zum kompletten Jungfrau-Horoskop





Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig, doch nicht jeder in Ihrem Umfeld spielt mit. Kleine Reibereien sollten Sie nicht persönlich nehmen. Es lohnt sich, diplomatisch zu bleiben und Kompromisse zu suchen.



Alle Details im vollständigen Waage-Horoskop lesen





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und intensive Gedanken begleiten Sie durch diesen Tag. Sie hinterfragen vieles, was bisher selbstverständlich schien. Lassen Sie sich Zeit, neue Erkenntnisse zu verarbeiten.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihre Abenteuerlust ist geweckt, doch Alltagsverpflichtungen bremsen Sie etwas aus. Versuchen Sie, das Beste daraus zu machen und finden Sie kleine Fluchten, die Ihnen Freude bereiten.



Alle Details zum Sternzeichen Schütze entdecken





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Sie sind heute besonders pflichtbewusst und übernehmen gerne Verantwortung. Doch achten Sie darauf, sich nicht zu viel aufzuladen. Delegieren Sie Aufgaben, wo es möglich ist, und erlauben Sie sich, auch mal loszulassen.



Zum vollständigen Steinbock-Tageshoroskop





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Heute sehnen Sie sich nach Abwechslung und neuen Impulsen. Allzu starre Strukturen engen Sie ein. Nutzen Sie Ihre Kreativität, um frischen Wind in den Alltag zu bringen, ohne dabei Verpflichtungen zu vernachlässigen.



Hier geht’s zum Wassermann-Horoskop!





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute ein wertvoller Ratgeber, doch sie könnte Sie auch in Tagträume entführen. Achten Sie darauf, mit beiden Beinen am Boden zu bleiben, besonders bei wichtigen Entscheidungen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.