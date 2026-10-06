i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 6. October Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 06.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein Tag, der kleine Herausforderungen birgt. Im beruflichen Umfeld könnten unerwartete Anforderungen Ihre Geduld auf die Probe stellen. Lassen Sie sich nicht zu impulsiven Reaktionen verleiten, sondern nutzen Sie Ihre Energie, um strukturiert vorzugehen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Die Sterne laden ein, innezuhalten und über Vergangenes nachzudenken. Im Beruf ergibt sich heute die Gelegenheit, Altlasten abzulegen und mit neuen Ideen zu glänzen. Seien Sie jedoch vorsichtig, sich nicht zu sehr in Details zu verlieren.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute stehen Kommunikation und Austausch im Mittelpunkt. Sie überzeugen mit Ihrer Schlagfertigkeit und Ihrem Humor, was Ihnen Sympathien einbringt. Achten Sie aber darauf, zwischen den Zeilen zu lesen – nicht jedes Lob ist ehrlich gemeint.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen spielen heute eine größere Rolle als sonst. Sie fühlen sich besonders verletzlich, was dazu führen kann, dass Sie sich zurückziehen möchten. Geben Sie diesem Bedürfnis Raum, aber verschließen Sie sich nicht völlig.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie auf, doch die Sterne mahnen zur Bescheidenheit. Ein zu forsches Auftreten könnte heute jemanden vor den Kopf stoßen. Nutzen Sie Ihre Ausstrahlung, um zu motivieren, nicht um zu dominieren.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Tag lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen. Kleine Unstimmigkeiten im Arbeitsalltag könnten Ihren Perfektionismus herausfordern. Versuchen Sie, gelassen zu bleiben und Fehler auch einmal zuzulassen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig, doch es könnte zu Spannungen kommen, wenn Sie versuchen, es allen recht zu machen. Setzen Sie klare Grenzen, ohne dabei Ihre Diplomatie zu verlieren.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensive Gefühle bestimmen diesen Tag. Sie spüren eine gewisse Unruhe, die Sie zu Veränderungen antreibt. Vorsicht jedoch vor impulsiven Entscheidungen – nicht alles, was heute verlockend erscheint, hält langfristig.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Sie verspüren heute starke Reiselust oder den Wunsch nach Abwechslung. Routine fällt Ihnen schwer, weshalb Sie nach neuen Aufgaben Ausschau halten. Dennoch: Nicht jedes Abenteuer muss sofort begonnen werden.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Planung stehen heute im Vordergrund. Sie möchten Dinge vorantreiben, stoßen jedoch auf Widerstände. Bleiben Sie geduldig und halten Sie an Ihren Zielen fest, ohne stur zu werden.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln, doch nicht alle stoßen auf Zustimmung. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern suchen Sie nach Gleichgesinnten, die Ihre Visionen teilen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Das macht Sie empfänglich für Stimmungen anderer, kann aber auch zur Belastung werden. Versuchen Sie, sich abzugrenzen und auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu achten.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.