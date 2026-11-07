i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 7. November Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 07.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Die Stimmung schwankt heute zwischen Tatendrang und dem Bedürfnis nach Rückzug. Es fällt Ihnen nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, da zu viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf gehen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute zeigt sich der Alltag von seiner nüchternen Seite. Die Routine verlangt Durchhaltevermögen, und Sie sehnen sich nach Abwechslung. Lassen Sie sich trotzdem nicht zu impulsiven Handlungen verleiten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Unruhe liegt in der Luft und Sie sind empfänglich für neue Eindrücke. Spontane Ideen bringen frischen Wind, doch nicht alle davon sind gleich umsetzbar. Prüfen Sie genau, bevor Sie sich auf etwas einlassen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine große Rolle und beeinflussen Ihre Entscheidungen stärker als sonst. Sie spüren eine innere Unruhe, die Sie zu neuen Ufern lockt, aber gleichzeitig auch vorsichtig macht.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst gehen Sie durch den Tag, doch im Hintergrund nagt eine leise Unsicherheit. Sie wollen viel erreichen, aber nicht alles läuft nach Plan. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Tag verlangt nach Organisation und Durchhaltevermögen. Sie stehen vor Aufgaben, die Konzentration und Detailgenauigkeit erfordern. Verzetteln Sie sich nicht in Kleinigkeiten, sondern behalten Sie das große Ganze im Auge.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie suchen heute nach Harmonie, doch nicht alle Begegnungen verlaufen konfliktfrei. Es fällt Ihnen schwer, klare Standpunkte einzunehmen, weil Sie niemanden verletzen möchten.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Prozesse stehen im Vordergrund, und Sie hinterfragen vieles, was bisher selbstverständlich schien. Diese Reflexion kann anstrengend sein, sorgt aber für Klarheit.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Fernweh machen sich bemerkbar, doch der Alltag setzt Grenzen. Sie möchten ausbrechen, stoßen jedoch auf Widerstände, die Geduld verlangen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung drückt heute schwerer als sonst. Sie haben vieles im Blick, doch manches entzieht sich Ihrer Kontrolle. Akzeptieren Sie, dass nicht alles planbar ist.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen begleiten Sie durch den Tag, aber nicht jede trifft auf Verständnis. Bleiben Sie offen für andere Meinungen und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Widerstand aufkommt.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute ausgeprägt, was zu emotionalen Höhen und Tiefen führen kann. Sie spüren die Stimmungen anderer besonders stark und sollten sich vor Überforderung schützen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.